/Shani Nakshatra Parivartan 2026: આજથી 10 દિવસ બાદ શનિની ચાલમાં પરિવર્તન, 4 રાશિઓનો ગોલ્ડન પીરિયડ થશે શરૂ

વૈદિક જ્યોતિષમાં શનિ દેવને કર્મફળ દાતા અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવ્યા છે. શનિ ગ્રહ જ્યારે પોતાની ચાલ કે નક્ષત્ર બદલે છે તો તેનો પ્રભાવ મનુષ્યના જીવન પર પડે છે. જ્યોતિષીય ગણનાઓ અનુસાર વર્ષ 2026મા 9 ઓક્ટોબરે શનિ દેવનું મોટું નક્ષત્ર પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે, જ્યારે શનિ પૂર્વા ભાદ્રપદથી નીકળી ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે.
ઉત્તર ભાદ્રપદ શનિ દેવનું પોતાનું નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે, તેથી આ નક્ષત્રમાં શનિનો પ્રવેશ અત્યંત પ્રભાવશાળી અને ફળદાયી સાબિત થશે. શનિ દેવ વ્યક્તિને તેમના કર્મો અનુસાર ફળ પ્રદાન કરે છે. તેવામાં જ્યારે શનિનું નક્ષત્ર ગોચર થાય છે, તો વર્ષોથી અટવાયેલા કામ ગતિ પકડવા લાગે છે. શનિના આ મહત્વપૂર્ણ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસર આમ તો 12 રાશિઓ પર પડશે, પરંતુ 4 રાશિઓ એવી છે, જેના માટે આ સમય ભાગ્ય બદલનાર સાબિત થઈ શકે છે. આવો જાણીએ 9 ઓક્ટોબરે શનિની ચાલમાં ફેરફારથી કઈ રાશિઓને લાભ થશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર ગ્રહ છે, જેની સાથે શનિનો મિત્રતાનો સંબંધ છે. 9 ઓક્ટોબર બાદ તમને કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી અને મોટા પદનો લાભ મળી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો યોગ બનશે. જે લોકો લાંબા સમયથી નવો વેપાર શરૂ કરવા કે વિદેશ સાથે જોડાયેલું કામ કરવા ઈચ્છી રહ્યાં છે, તેને સફળતા મળશે. અટવાયેલા પૈસા પરત મળતા આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે.
મિથુન રાશિ
ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં શનિનું આ ગોચર તમારા ભાગ્ય ભાવ અને કર્મક્ષેત્રને મજબૂતી પ્રદાન કરશે, જેનાથી તમારી યોજનાઓ કોઈ વિઘ્ન વગર પૂર્ણ થશે. જો તમે ભાગીદારીમાં બિઝનેસ કરી રહ્યાં છો કે શેર માર્કેટ, પ્રોપર્ટી સાથે જોડાયેલા છો તો તમને મોટો લાભ થઈ શકે છે. સમાજમાં તમારૂ માન-સન્માન વધશે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન આવકના નવા રસ્તા ખોલશે. તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળશે. કોર્ટ-કચેરી કે પૈતૃક સંપત્તિના વિવાદોનો ઉકેલ આવી શકે છે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નવા પ્રોજેક્ટ મળવાથી ધનનો પ્રવાહ વધશે. પરિવારમાં સુખ-શાંતિ વધશે અને માનસિક તણાવથી મુક્તિ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી સ્વયં શનિ દેવ છે. સ્વરાશિના સ્વામી હોવા અને પોતાના ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરવાથી શનિ તમને તમારી મહેનતનું પરિણામ આપશે. ભૂતકાળમાં કરવામાં આવેલી મહેનતનું ફળ હવે તમને મળશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધાર થશે, જેનાથી વ્યાપારિક સોદામાં મોટો ફાયદો થશે. આવકમાં વધારા સાથે બચત પણ વધશે.
શનિ નક્ષત્ર ગોચર દરમિયાન કરો આ ઉપાય
- શનિવારના દિવસે પીપળાના ઝાડની નીચે સરસવના તેલનો ચારમુખી દીવો પ્રગટાવો.
- નિયમિત રૂપથી હનુમાન ચાલીસા કે સુંદરકાંડના પાઠ કરો. તેનાથી શનિનો અશુભ પ્રભાવ સમાપ્ત થાય છે અને શુભ ફળ મળે છે.