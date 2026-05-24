/રેવતી નક્ષત્રમાં શનિનો પ્રવેશ આ 4 રાશિઓ માટે વરદાન સમાન, આગામી 4 મહિના જાતકોને કરશે માલમાલ; થશે છપ્પરફાડ ધનવર્ષા!

Shani Nakshatra Gochar 2026: શનિદેવ કેટલીક રાશિઓ પર મહેરબાન થયા છે અને આગામી 4 મહિનામાં તેમનું નસીબ ચમકાવવાના છે. વૃષભ સહિત આ 4 રાશિના જાતકોને ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં થશે માલમાલ અને મોટી સફળતા મળી શકે છે.
Saturn Transit 2026: સૌથી ધીમી ચાલ ચાલતા શનિ ગ્રહે હાલમાં જ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરીને રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. શનિ 17 મે 2026ના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને 9 ઓક્ટોબર 2026 સુધી આ જ નક્ષત્રમાં રહેશે. આ 4 મહિના કેટલીક રાશિઓ માટે શાનદાર રહેવાના છે. શનિદેવ આ જાતકોને રૂપિયા, સફળતા, કીર્તિ અને ખુશીઓ આપવા જઈ રહ્યા છે. આ જાતકો નવા સંબંધોમાં બંધાઈ શકે છે, સાથે જ સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
વૃષભ રાશિ: 4 મહિના વરદાન સાબિત થશે
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન વરદાન સમાન સાબિત થઈ શકે છે. તમારી આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. અટકેલા રૂપિયા પાછા મળવાથી બેન્ક બેલેન્સ પણ વધશે. પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. નોકરીમાં પ્રમોશન, મનગમતા સ્થળે બદલી અને બિઝનેસમાં વિસ્તરણ મળશે. નવા સંબંધોમાં બંધાવાની સંભાવના છે.
મિથુન રાશિ: નવી નોકરી મળવાના યોગ
શનિદેવ મિથુન રાશિના જાતકોને નવી નોકરીની ભેટ આપી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની મોટી તક હાથ લાગી શકે છે. સિનિયર્સ તમારા કામના વખાણ કરશે. જે લોકોનું કામ વિદેશ સાથે જોડાયેલું છે તેવા વેપારીઓ અને નોકરીયાત વર્ગને વિશેષ લાભ મળી શકે છે. માનસિક તણાવ દૂર થશે અને વિવાદોમાં જીત મળશે.
તુલા રાશિ: દરેક પગલે ભાગ્યનો સાથ
શનિ એ શુક્રના પરમ મિત્ર છે અને તુલા રાશિના સ્વામી શુક્ર છે. શનિનો રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તમને દરેક પગલે ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. તમને મિલકત અને વાહનનું સુખ મળશે. જીવનમાં અચાનક સુખ-સુવિધાઓ વધશે. વર્ષોથી અટકેલા કામ પૂરા થશે. સિંગલ જાતકોને પાર્ટનર મળી શકે છે. ઘરમાં માંગલિક પ્રસંગોનું આયોજન થઈ શકે છે.
ધન રાશિ: મોટો આર્થિક લાભ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તનથી ધન રાશિના જાતકોને મોટો આર્થિક લાભ થઈ શકે છે. તમારી આવકમાં વધારો થશે અને તમે રૂપિયા બચાવીને રોકાણ કરવામાં પણ સફળ રહેશો. નવા કામની શરૂઆત કરી શકો છો. પરિસ્થિતિઓ મદદરૂપ બનશે. અંગત જીવન પણ સારું રહેશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)