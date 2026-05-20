/અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ, તેલ સંકટ અને મુખ્ય દુનિયાની મોટી ઘટનાઓ સાથે જોડાયેલું છે શનિ-રાહુ ગોચર, જાણો જ્યોતિષના વિચાર

Shani Rahu Gochar Effect: જ્યોતિષશાસ્ત્રની એક પ્રાચીન શાખા, મેદિની જ્યોતિષ, વૈશ્વિક ઘટનાઓને ગ્રહો સાથે જોડાયેલી માને છે. જ્યોતિષીના મતે, શનિ, રાહુ અને મંગળનું ગોચર વૈશ્વિક અશાંતિ વધારી રહ્યું છે, અને યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ, તણાવ અને તેલ સંકટ પણ આ સાથે જોડાયેલા છે.
Shani Rahu Gochar Effect: જ્યોતિષના મતે, મેદિની જ્યોતિષ એ જ્યોતિષની એક પ્રાચીન અને અગ્રણી શાખા છે જે રાજકારણ, અર્થતંત્ર, પર્યાવરણ, હવામાન અને અન્ય પાસાઓનો અભ્યાસ કરે છે અને ભવિષ્યવાણી કરે છે. મેદિની જ્યોતિષ અનુસાર, મુખ્ય વૈશ્વિક ઉથલપાથલ, જેમ કે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ કટોકટી અને વૈશ્વિક તેલ કટોકટી, શનિ, રાહુ અને મંગળ ગ્રહોના ગોચર સાથે સીધી રીતે સંબંધિત છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શનિ એ તેલ, ક્રૂડ પેટ્રોલિયમ અને ભૂગર્ભ પદાર્થો માટે જવાબદાર ગ્રહ છે. રાહુ અચાનક યુદ્ધો, છેતરપિંડી અને રાજદ્વારી મૂંઝવણ માટે જવાબદાર છે.
રાહુ અને શનિની ખગોળીય સ્થિતિ
રાહુ હાલમાં કુંભ રાશિમાં છે, જે એક વાયુ રાશિ છે, જ્યારે શનિ મીન રાશિમાં છે, જે એક જળ રાશિ છે. આ જ કારણ છે કે સમગ્ર યુદ્ધ કટોકટી જમીન કરતાં હવા આધારિત છે, અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા દરિયાઈ માર્ગો પર કેન્દ્રિત થઈ ગઈ છે. અચાનક મિસાઇલ હવાઈ હુમલા રાહુ કુંભ રાશિમાં હોવાને કારણે છે.
મંગળની ઉગ્ર સ્થિતિ
જ્યોતિષી સમજાવે છે કે જ્યારે યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારે મંગળ શનિ સાથે મીન રાશિમાં હતો. ઘણી વખત એવું જોવા મળ્યું છે કે જ્યારે પણ મંગળ શનિ અને રાહુ સાથે ક્રૂર યુતિ બનાવે છે, ત્યારે અંગારક યોગ અને રૌદ્ર સંવત જેવી પરિસ્થિતિઓ ઉદ્ભવે છે, જે યુદ્ધ, લશ્કરી કાર્યવાહી અને વિનાશક ઘટનાઓ તરફ દોરી જાય છે.
મે-જૂન 2026 અને તે પછી
મેદિની જ્યોતિષ અનુસાર, આગામી થોડા અઠવાડિયા ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહેશે. 18 મેથી 28 મે, 2026 સુધી, ભારે અસ્થિરતા રહેશે. આ સમય દરમિયાન લશ્કરી વાણીકલા, ડ્રોન હુમલા અને તેલ બજારમાં નોંધપાત્ર અસ્થિરતા પ્રવર્તશે. 29 મેથી 3 જૂન, 2026 સુધી મૂંઝવણ રહેશે.
જ્યોતિષના મતે, 4 જૂનથી 10 જૂન, 2026 સુધી મંગળનો ઉગ્ર પ્રભાવ થોડો ઓછો થશે અને યુદ્ધવિરામ અથવા કરાર માટે દબાણ વધશે. મેદિની જ્યોતિષ ગણતરીઓ દર્શાવે છે કે આ કટોકટી સરળતાથી સંપૂર્ણપણે શાંત થશે નહીં અને તેની ઊંડી નકારાત્મક અસરો 2027માં જોવા મળશે, જ્યારે શનિ ગ્રહ મંગળની રાશિ મેષમાં પ્રવેશ કરશે અને નબળો પડી જશે.