/જુલાઈમાં શનિ દેવની વક્રી ચાલ, આ ત્રણ રાશિઓ પર પડશે ખરાબ અસર!

ન્યાય દેવતા શનિ 27 જુલાઈ 2026ના પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરશે. શનિ વક્રી ચાલ એટલે કે ઉલ્ટી ચાલમાં ગોચર કરશે. આ સમયે શનિ મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. મીન રાશિમાં શનિની વક્રી ચાલની અસર દરેક રાશિઓ પર પડશે. જ્યોતિષ ગણના અનુસાર શનિની વક્રી ચાલથી સાડાસાતી અને પનોતીથી પીડિત રાશિઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થશે. સાડાસાતી દરમિયાન વ્યક્તિએ આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક કષ્ટનો સામનો કરવો પડે છે. આ સમયે મેષ, કુંભ અને મીન રાશિ પર સાડાસાતીનો પ્રભાવ છે. આવો જાણીએ શનિની સાડાસાતીથી પીડિત રાશિઓ પર વક્રી ચાલની શું અસર થશે.
શનિનો મેષ રાશિ પર પ્રભાવ
જ્યોતિષ અનુસાર મેષ રાશિ માટે શનિની વક્રી ચાલ કષ્ટભરી સાબિત થશે નહીં. આ સમય તેના માટે મિશ્રિત ફળવાળો સાબિત થશે. પરંતુ તેનો અર્થ છે કે ન વધુ લાભ થશે ન નુકસાન. પરિવાર સંબંધિત સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યાં છો તો રાહત મળવાનો સંકેત છે. પરીણિત અને કુંવારા બંનેનો પાર્ટનર સાથે સંબંધ મજબૂત થશે. ઓફિસમાં તમારી નેતૃત્વ ભૂમિકાની અસર જોવા મળશે. કોઈ વિશેષ યોજના આ દરમિયાન બનાવવી નહીં. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે, જેનાથી આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે નહીં. શનિ શારીરિક ઉર્જાને વધારી શકે છે, જેનાથી તમે વધુ કાર્ય કરવામાં સફળ રહેશો.
કુંભ રાશિ પર અસર
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ છે. આ સમયે કુંભ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો છેલ્લો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. વક્રી શનિ સ્વરાશિ માટે સારા સાબિત થતા નથી. જ્યોતિષ અનુસાર તમારૂ મન વિચલિત રહી શકે છે. અલગ-અલગ ચિંતાઓ થઈ શકે છે. જેનાથી માનસિક રૂપથી અસ્વસ્થ અનુભવ કરી શકો છો. ખર્ચમાં વધારો થશે. આવકના સોર્સ ઘટી શકે છે, જેનાથી આર્થિક સંકટ આવી શકે છે.
મીન રાશિ પર શનિ વક્રીનો પ્રભાવ
મીન રાશિના સ્વામી ગુરૂ છે. વૈદિક જ્યોતિષમાં ગુરૂ અને શનિ ન તો મિત્ર માનવામાં આવે છે ન શત્રુ. આ બંને ગ્રહ એકબીજા પ્રત્યે તટસ્થ ભાવના માનવામાં આવે છે. મીન રાશિના જાતકોએ આ સમયે ધૈર્ય અને સમજદારીથી કામ લેવું જોઈએ. કોઈપણ નિર્ણય ઉતાવળથી લેવાથી બચો. બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં પડકારનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ આવી શકે છે. તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલી યોજનાઓ સફળ થશે નહીં, તેથી થોડી રાહ જુઓ તો સારૂ રહેશે.
શનિ ક્યારે થશે માર્ગી?
શનિ 11 ડિસેમ્બર, 2026 શુક્રવારે મીન રાશિમાં વક્રી થઈ જશે. શનિ કુલ 138 દિવસ માટે પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરી રહ્યાં છે.
શનિના અશુભ પ્રભાવને ઘટાડવાના ઉપાય
1. શનિવારનું વ્રત કરો અને શનિ મંદિરમાં જઈ શનિદેવના દર્શન કરો.
2. શનિવારે સરસવનું તેલ, લોખંડ, કાળા વસ્ત્રો અને કાળા અળદનું દાન કરો.
3. શનિવારે સાંજના સમયે પીપળાના ઝાડની સામે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવવો જોઈએ અને તેની પરિક્રમા કરવી જોઈએ.
4. હનુમાનજીની પૂજા કરો અને દરરોજ કે શનિવારે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો.
(ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતા અને જ્યોતિષિય માહિતીના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. વધુ જાણકારી માટે તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.)