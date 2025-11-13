Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Shani Margi 2025: શનિ ગ્રહ 28 નવેમ્બરથી મીન રાશિમાં તેની સીધી ચાલ શરૂ કરશે. ચાલો જોઈએ કે શનિની સીધી ચાલથી કઈ રાશિઓને આર્થિક લાભ થશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:39 AM IST

Shani Margi 2025: 28 નવેમ્બર પછી ચમકશે કિસ્મત! શનિ માર્ગી થવાથી આ 2 રાશિઓ પર થશે ધનનો વરસાદ!

Shani Margi 2025: શનિ ગ્રહ વર્તમાન સમયમાં વક્રી ચાલમાં છે, પરંતુ 28 નવેમ્બર પછી તેની સીધી ચાલ શરૂ થશે. શનિની સીધી ચાલ બધી રાશિઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે છે. કેટલીક રાશિઓ માટે, શનિની સીધી ચાલ અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે, જ્યારે અન્ય રાશિઓ માટે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તો, આજે અમે તમને જણાવીશું કે શનિની સીધી ચાલથી કઈ રાશિના લોકો નાણાકીય સુધારાની અપેક્ષા રાખી શકે છે.

વૃષભ રાશિ
શનિ તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં સીધી ચાલ શરૂ કરશે. શનિની સીધી ચાલ તમને આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. તમે તમારા અટકેલા પૈસા પાછા મેળવી શકો છો, અને તમે તમારા રોકાણ કરેલા પૈસામાંથી નફો પણ મેળવી શકો છો. આ સમય દરમિયાન તમે તમારા ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે ઘણી નવી યોજનાઓ પર કામ કરી શકો છો. તમારા પારિવારિક જીવનમાં પણ સંવાદિતા પ્રવર્તશે. 

આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા કેટલાક લોકોને તેમના મોટા ભાઈ-બહેનો તરફથી નાણાકીય લાભ મળવાની પણ શક્યતા છે. રોજગારી શોધી રહેલા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે. શનિની સીધી ચાલ તમને સરકારી ક્ષેત્રોમાંથી પણ લાભ અપાવી શકે છે. સરકારી નોકરીઓ માટે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ આપનારાઓને પણ સારા સમાચાર મળી શકે છે.

કુંભ રાશિ
શનિ તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં વક્રી રહેશે. શનિ તમારી રાશિનો શાસક ગ્રહ પણ છે, તેથી તેની વક્રી ગતિ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો કરી શકે છે. તમને પૂર્વજો પાસેથી મળેલી મિલકતમાંથી લાભ થઈ શકે છે. વિદેશી વ્યવસાય ધરાવતા લોકોને નોંધપાત્ર નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. શનિની વક્રી પછી, કેટલાક કુંભ રાશિના જાતકો નજીકના સંબંધીઓને નાણાકીય સહાય પણ આપી શકે છે. 

જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો શનિની વક્રી પછી તમારી યોજનાઓ પૂર્ણ થઈ શકે છે. કેટલાકને તમારા ઇચ્છિત સ્થાન પર કામ કરવાની તક મળી શકે છે. કૌટુંબિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે, પરંતુ આ તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિ પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી ધાર્મિક માન્યતાઓ અને લોકવાયકાઓ પર આધારિત છે. આના કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી. Zee News કોઈપણ નિવેદનોની સત્યતાને પ્રમાણિત કરતું નથી.)
 

