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2027માં શનિનું મહાગોચર: આ એક રાશી પરથી હટશે સાડા સાતી, શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ

2027મા શનિ પોતાની રાશિ બદલવાના છે. જ્યોતિષ અનુસાર શનિના રાશિ પરિવર્તનને કારણે એક રાશિ પરથી શનિની સાડાસાતી હટી જશે. જેનાથી આ રાશિના જાતકોનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ જશે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:19 PM IST
2027માં શનિનું મહાગોચર: આ એક રાશી પરથી હટશે સાડા સાતી, શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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