/2027માં શનિનું મહાગોચર: આ એક રાશી પરથી હટશે સાડા સાતી, શરૂ થશે ગોલ્ડન ટાઇમ

કર્મફળદાતા શનિ દેવ અઢી વર્ષ બાદ રાશિ પરિવર્તન કરે છે. આ સમયે શનિ દેવ મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે અને 3 જૂન 2027ના તેઓ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ રાશિમાં શનિના પ્રવેસ કરવાની સાથે એક રાશિ પરથી શનિની સાડાસાતી ખતમ થઈ જશે. તો એક રાશિ એવી છે જેના પર પ્રથમ તબક્કો શરૂ થઈ જશે. જ્યોતિષ અનુસાર જ્યારે કોઈ રાશિ પરથી શનિની સાડા સાતી હટે છે તો તે રાશિના જાતકો ધન્ય થઈ જાય છે. જે પણ કામ લાંબા સમયથી અટકી ગયા હતા તે થવા લાગે છે. મહત્વનું છે કે આ સમયે કુંભ, મીન અને મેષ રાશિના જાતકો પર સાડાસાતી ચાલી રહી છે.
2027મા કઈ રાશિ પરથી હટી જશે સાડાસાતી?
વર્ષ 2027મા કુંભ રાશિના જાતકો પરથી શનિની સાડાસાતી હટી જશે. 3 જૂન 2027ના આ રાશિના લોકોને શનિની સાડાસાતીથી મુક્તિ મળી જશે. છેલ્લા સાડા સાત વર્ષથી તમારા જીવનમાં જે પણ મુશ્કેલી ચાલી રહી હતી, તે હવે ધીમે-ધીમે ખતમ થવા લાગશે.
શનિની સાડાસાતી હટતા કુંભ રાશિનો શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ
- શનિની સાડાસાતીમાંથી મુક્તિ મળતા કુંભ રાશિનો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ થઈ જશે.
- કરિયરમાં સારૂ ફળ મળશે. જે લોકો લાંબા સમયથી પ્રમોશન, મનપસંદ નોકરી કે પગાર વધારાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં હતા તેને સફળતા મળવાની શરૂ થઈ જશે.
- આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર આવશે અને અટવાયેલા પૈસા પરત મળશે.
- આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. સાથે જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળશે.
- આત્મવિશ્વાસમાં જબરદસ્ત વધારો થશે.
- પરિવારમાં ચાલી રહેલા વિવાદ સમાપ્ત થવા લાગશે.
આ રાશિ પર શરૂ થશે સાડાસાતી
જ્યાં એક તરફ કુંભ રાશિના જાતકોને સાડાસાતીથી મુક્તિ મળશે તો બીજીતરફ વૃષભ રાશિના જાતકો પર સાડાસાતીની શરૂઆત થશે. આ સિવાય મેષ રાશિ પર બીજો તબક્કો અને મીન રાશિનો છેલ્લો તબક્કો શરૂ થશે.
સાડાસાતી દરમિયાન શું સાવચેતી રાખવી
- સાડાસાતી દરમિયાન કોઈ કામમાં ઉતાવળ ન કરો.
- ખોટું ન બોલો અને કોઈ પર આંખ બંધ કરી ભરોસો ન કરો.
- કોઈનું અપમાન ન કરો અને કોઈ સાથે છેતરપિંડી ન કરો.
- નબળા લોકોને ભૂલથી પણ પરેશાન ન કરો.