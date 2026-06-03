/આગામી 4 મહિના આ રાશિના સિતારા ચમકશે, શનિ ગોચરથી થશે મહાલાભ

શનિ દેવ કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે. શનિનું ગોચર જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ ખાસ મહત્વ રાખે છે. જ્યારે શનિની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે દરેક 12 રાશિઓ પર અસર પડે છે. શનિની ચાલની અસર ક્યારેક શુભ તો ક્યારેક અશુભ પરિણામ આપે છે. આ સમયે શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરી રહ્યાં છે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર 17 મેએ શનિદેવે આ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. રેવતી નક્ષત્રના સ્વામી બુધ માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર 9 ઓક્ટોબરની સાંજે હશે. તેવામાં આવો જાણીએ બુધના નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર કઈ રાશિઓને લાભ અપાવી શકે છે.
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કન્યા રાશિ
બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં શનિનું ગોચર કન્યા રાશિના જાતકો માટે લાભકારી માનવામાં આવી રહ્યું છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધાર થશે. તમે કોઈ ધાર્મિક કામમાં સામેલ થઈ શકો છો. લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ અને સંતુલન રહેશે. બિઝનેસના મામલામાં જરૂરી પગલાં ભરી શકો છો. કમાણીના નવા વિચાર સામે આવી શકે છે. તમારી વાતચીતની કળામાં સુધાર થશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં શનિનો પ્રવેશ લાભકારી માનવામાં આવી રહ્યું છે. તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. લોકો તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. બિઝનેસમાં લાભ થઈ શકે છે. કરિયરમાં જવાબદારીઓ પર ફોકસ વધશે. વાણીમાં મધુરતા બનાવી રાખવાથી ફાયદો થશે.
કુંભ
શનિનું આ ગોચર કુંભ રાશિના જાતકો માટે ફળદાયક રહેશે. નોકરી અને બિઝનેસમાં પ્રગતિ થઈ શકે છે. સારા સમાચાર મળી શકે છે. અટવાયેલા કામ પુરા થઈ શકે છે. પરિવારનો સાથ મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. કારોબારમાં સફળતા મળી શકે છે. કેટલાક જાતકોને નવી નોકરી મળી શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.