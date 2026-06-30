/2 જુલાઈએ શનિ કરશે નક્ષત્ર પરિવર્તન, 4 રાશિઓ રહે સાવધાન, થઈ શકે છે આર્થિક નુકસાન

જુલાઈની શરૂઆતમાં શનિ દેવ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે. 2 જુલાઈ 2026ના સવારે 8 કલાક 22 મિનિટ પર શનિ દેવ રેવતી નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષો અનુસાર શનિ ગોચર અત્યંત પ્રભાવી અને મહત્વપૂર્ણ ઘટના હોય છે. શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન આ રાશિઓ માટે મુશ્કેલીભર્યું રહેશે. આ 4 રાશિના જાતકોએ ઘણા પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. આવો જાણીએ કઈ રાશિના જાતકોએ 2 જુલાઈ સુધી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
1. મેષ રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મેષ રાશિના જાતકો માટે ઘણા પડકાર લાવશે. આર્થિક સ્થિતિ ડગમગી શકે છે. ધન હાનિની પ્રબળ સંભાવના છે, તેથી આ સમયે રોકાણ કરવાથી બચો. આ સિવાય બજેટ બનાવી ખર્ચ કરો બાકી પાણીની જેમ પૈસા વહી શકે છે. માનસિક તણાવ પણ થઈ શકે છે. મેષ રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન સાવચેતી રાખવી પડશે.
2. સિંહ રાશિ
શનિનું નક્ષત્ર ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે સારૂ રહેશે નહીં. નોકરી કરનાર લોકોની કાર્યસ્થળ પર સાથી કર્મચારીઓ સાથે બબાલ થઈ શકે છે. આ સિવાય કામનો દબાવ રહેશે. કરિયરમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી શકે છે. આ સમયે તમારે ગુસ્સા અને વાણી પર કંટ્રોલ રાખવો પડશે. કારોબારમાં નુકસાન જોવા મળશે, જેનાથી આર્થિક હાનિ થઈ શકે છે.
3. વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો પર શનિ નક્ષત્ર પરિવર્તનની નકારાત્મક અસર જોવા મળસે. તમારો માનસિક તણાવ વધી શકે છે. પૈસાના મામલામાં કોઈપર વિશ્વાસ ન કરો બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. આ સમયે ઉધાર આપવા કે રોકાણ કરવાથી બચો. ધન હાનિની સંભાવના છે એટલે સતર્ક રહો.
4. કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ દેવ છે, પરંતુ તેના પર પણ શનિ નક્ષત્રનો પ્રભાવ જોવા મળશે. કુંભ રાશિના જાતકોના ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોએ કોઈ કારોબારી ડીલ ફાઈનલ કરતા પહેલા વિચાર કરવો પડશે. કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, એટલે તેનાથી બચીને રહો.
શનિ દેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય
આર્ટિકલ સાથે જોડાયેલા મહત્વના Q&A
સવાલ 1. શનિ દેવ ક્યારે નક્ષત્ર પરિવર્તન કરશે.
જવાબઃ શનિદેવ 2 જુલાઈએ રેવતી નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગોચર કરશે.
સવાલ 2. શનિ દેવના નક્ષત્ર પરિવર્તનની કઈ રાશિઓ પર અશુભ અસર થશે.
જવાબઃ શનિ દેવના નક્ષત્ર પરિવર્તનની ચાર રાશિઓ મેષ, સિંહ, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિ પર અશુભ અસર પડશે.
સવાલ 3. ચાર રાશિના જાતકોએ કઈ-કઈ સાવધાની રાખવી?
જવાબઃ આ ચાર રાશિના જાતકો માટે થોડો સમય મુશ્કેલ રહી શકે છે. આર્થિક નુકસાનની સંભાવના છે. તેથી આ જાતકોએ સંભાળીને રહેવું પડશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ ધાર્મિક માન્યતાના આધારે આ જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.