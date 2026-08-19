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20 ઓગસ્ટે બદલાશે શનિનું નક્ષત્ર, સાડાસાતી ભોગવી રહેલી 3 રાશિઓને મળશે રાહત!

Shani Nakshatra Parivartan: 20 ઓગસ્ટથી શનિનો નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા જીવનમાં મોટો ફેરફાર લાવવા જઈ રહ્યા છે, ગણતરીની કલાકોમાં આ નક્ષત્ર પરીવર્તનથી 3 રાશિના જીવનમાં બદવાવ આવવા જઈ રહ્યો છે. 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 19, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:07 AM IST
20 ઓગસ્ટે બદલાશે શનિનું નક્ષત્ર, સાડાસાતી ભોગવી રહેલી 3 રાશિઓને મળશે રાહત!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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