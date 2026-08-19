/20 ઓગસ્ટે બદલાશે શનિનું નક્ષત્ર, સાડાસાતી ભોગવી રહેલી 3 રાશિઓને મળશે રાહત!

Shani Nakshatra Parivartan: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, શનિદેવને કર્મના ફળ આપનાર અને ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે. શનિ સૌથી ધીમી ગતિનો ગ્રહ છે, તેથી તેની રાશિ અથવા નક્ષત્ર પરિવર્તનની બધી રાશિઓ પર ઊંડી અસર પડે છે. 20 ઓગસ્ટના રોજ, શનિદેવ પોતાનો નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યા છે. શનિનું આ નક્ષત્ર ગોચર સાડે સતીનો અનુભવ કરી રહેલા રાશિચક્રના લોકોને દુઃખ અને માનસિક તણાવમાંથી નોંધપાત્ર રાહત આપશે.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિના જાતકો શનિના સાડે સતીના પ્રથમ તબક્કાનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તન તમારા જીવનમાં સ્થિરતા લાવશે.
રાહત અને સંતુલન: અચાનક અવરોધો ઘટશે અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે.
વ્યવસાય અને નિર્ણયો: વ્યવસાયિક લોકોને વિચારપૂર્વક રોકાણ કરવાથી ફાયદો થશે, અને તેમની યોજનાઓ સફળ થશે.
કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિના જાતકો માટે શનિના સાડે સતીનો ત્રીજો અને અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. નક્ષત્ર પરિવર્તન કુંભ રાશિના જાતકો માટે ખાસ રાહત લાવશે.
દુઃખમાંથી મુક્તિ: લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા માનસિક તણાવ અને સંઘર્ષોનો હવે અંત આવશે.
કારકિર્દી અને નાણાકીય બાબતો: કામ પર અટકેલા કામમાં ગતિ આવશે. બાકી રહેલા ભંડોળ પ્રાપ્ત થવાથી તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે.
મીન રાશિ: મીન રાશિના લોકો હાલમાં શનિના સાડાસાતીના બીજા (મધ્યમ) તબક્કાના પ્રભાવ હેઠળ છે.
માનસિક શાંતિ: નક્ષત્રમાં પરિવર્તનથી કામ પર અજાણ્યા ભય, મૂંઝવણ અને દબાણમાં ઘટાડો થશે.
સફળતા: તમારી મહેનત સકારાત્મક પરિણામો આપવાનું શરૂ કરશે. તમને પરિવાર અને ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)