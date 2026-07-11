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શનિની વક્રી ચાલ બદલશે આ 4 રાશિઓનું નસીબ, 27 જુલાઈથી શરૂ થશે ગોલ્ડન પિરિયડ

Shani Vakrti 2026: દેવોમાં દેવ શનિ એ કર્મના દેવતા છે. તમે જેવા કર્મો કરે એવા ફળ આપે છે. જો વરસી જાય તો માલામાલ કરી દે પણ નારાજ થાય તો રાજાને પણ પળવારમાં રંક બનાવી દેવાની તાકાત ધરાવે છે. અમે તમને અહીં એમની ઉલટી ચાલના ફાયદાને આધારે કઈ રાશિઓ ફાયદામાં રહેશે એની વિગતો અમે તમને આપી રહયાં છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 11, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:23 PM IST
શનિની વક્રી ચાલ બદલશે આ 4 રાશિઓનું નસીબ, 27 જુલાઈથી શરૂ થશે ગોલ્ડન પિરિયડ

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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