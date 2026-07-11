/શનિની વક્રી ચાલ બદલશે આ 4 રાશિઓનું નસીબ, 27 જુલાઈથી શરૂ થશે ગોલ્ડન પિરિયડ

જુલાઈના છેલ્લા અઠવાડિયાથી શની ભગવાન વક્રી થવાના છે. આ પછી તેઓ આ જ અવસ્થામાં 11 ડિસેમ્બર સુધી રહેશે તો તમારે જાણવાની જરૂર છે કે આ સ્થિતિમાં કઈ રાશીઓને ફાયદો અને કોને નુક્સાન થશે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર 27 જુલાઈથી શનિ ભગવાન વક્રી અવસ્થામાં આવવાના છે. શનિની ઉલ્ટી ચાલ સામાન્ય રીતે કષ્ટદાયી માનવામાં આવે છે, પરંતુ કુંડળીમાં ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે તે કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત ભાગ્યશાળી અને આકસ્મિક ધનલાભ કરાવનારી સાબિત થાય છે.
આ ૧૩૮ દિવસો દરમિયાન જે ૪ ભાગ્યશાળી રાશિઓ ને બમ્પર પ્રોફિટ અને કરિયરમાં મોટી સફળતા મળવાના યોગ છે, તેની વિગતવાર માહિતી નીચે મુજબ છે:
૧. વૃષભ રાશિ (Taurus) : વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિની વક્રી ચાલ વરદાન સમાન સાબિત થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા માટે આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. જો કોઈ જૂનું દેવું કે લોન હશે તો તેમાંથી મુક્તિ મળશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને પગાર વધારાના મજબૂત યોગ છે. વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોને મોટી અને ફાયદાકારક ડીલ મળી શકે છે. મનની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. આ સમય રોકાણ માટે પણ બેસ્ટ છે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલાં કરતી ઘણી મજબૂત બનીને રહેશે.
૨. મિથુન રાશિ (Gemini) : મિથુન રાશિના લોકો માટે આ ૧૩૮ દિવસ ભાગ્યના દ્વાર ખોલનારા રહેશે. અટકેલા નાણાં અચાનક પરત મળશે. શેરબજાર કે લોટરી જેવા ક્ષેત્રોમાંથી આકસ્મિક ધનલાભ થવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. ભૌતિક સુખ-સુવિધાઓ અને વાહન-મકાન ખરીદવાના યોગ બનશે. સમાજમાં પદ અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. બિઝનેસ સાથે જોડાયોલા લોકો નવી ડિલ કરી શકે છે. આવકના નવા સોર્સ મળવાની સાથે આ સમયે ખર્ચા પણ કંટ્રોલમાં રહેશે.
૩. સિંહ રાશિ (Leo): શનિની આ ઉલ્ટી ચાલ સિંહ રાશિના જાતકો માટે અણધાર્યા આર્થિક અને વ્યાપારી લાભ લઈને આવી રહી છે. વેપાર ક્ષેત્રે ચાલી રહેલી મંદી દૂર થશે અને મોટો આર્થિક નફો (Profit) થશે. નવી ભાગીદારી કે નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માટે આ ગાળો સર્વશ્રેષ્ઠ રહેશે. નોકરીયાત વર્ગ માટે ઓફિસમાં વર્ચસ્વ વધશે, મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂરા થશે અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. અટકેલા રૂપિયા એકાએક રિટર્ન મળશે જેથી આર્થિક સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે.
૪. વૃશ્ચિક રાશિ (Scorpio) : વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ ૧૩૮ દિવસો મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવાના અને આર્થિક મજબૂતીના રહેશે. પૂર્વજોની સંપત્તિ કે જમીન-મકાનના સોદામાંથી મોટો આર્થિક ફાયદો થવાના સંકેત છે. જૂના અટકેલા કાયદાકીય મામલાઓમાં તમારી જીત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી કે કરિયરની સમસ્યાઓ દૂર થશે અને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં મોટી સફળતા મળશે.
ભગવાન શનિની કૃપા માટે તમારે શું કરવાની જરૂર છે
શનિદેવની કૃપા માટે તમારે શનિવારના દિવસે શનિદેવ ભગવાનની નિયમિત પૂજા કરવાની જરૂર છે. તમારા હિસાબે દાન કરવાની શરૂઆત કરો આ સિવાય ભગવાન હનુમાનજીની પણ પૂજા કરવાનું ના ભૂલશો. હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા એ ફાયદેમંદ સાબિત થશે. તમે જે પણ કામ કરો એ પૂરી ઈમાનદારીથી કરો, કોઈની પણ સાથે ખોટું કરવાનો પ્રયાસ ના કરશો. સારા કર્મોથી શનિદેવની કૃપા આસાનીથી મેળવી શકાય છે.