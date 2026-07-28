/Sawan 2026: શ્રાવણનો ઉપવાસ બધા લોકો કરી શકતા નથી? જાણો કોના માટે છે અલગ નિયમો

Sawan 2026: શ્રાવણ મહિનો ભગવાન શિવની ભક્તિ માટે ખાસ માનવામાં આવે છે. ભક્તો આ સમયગાળા દરમિયાન આવતા સોમવારે શિવ પૂજા અને ઉપવાસ કરે છે. ઉત્તર ભારતીય કેલેન્ડર પરંપરા મુજબ, શ્રાવણ 13 ઓગસ્ટ, 2026ના ગુજરાતમાં શરૂ થશે, જેમાં પહેલો શ્રાવણ સોમવાર 17 ઓગસ્ટના રોજ આવશે. ત્યારબાદના શ્રાવણ સોમવાર 24, 31 ઓગસ્ટ અને 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ રહેશે.
શ્રાવણ સોમવારનો ઉપવાસ ભક્તિ અને દૃઢ નિશ્ચય સાથે મનાવવામાં આવે છે, પરંતુ દરેક વ્યક્તિ માટે લાંબા સમય સુધી ખોરાક અને પાણી વિના ઉપવાસ કરવો જરૂરી કે યોગ્ય નથી. સગર્ભા સ્ત્રીઓ, નાના બાળકો, વૃદ્ધો અને કોઈપણ બીમારીથી પીડાતા અથવા નિયમિત દવા લેતા લોકોએ તેમના સ્વાસ્થ્યના આધારે ઉપવાસની પદ્ધતિ પસંદ કરવી જોઈએ.
સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે શું નિયમો છે?
સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે શરીરને પૂરતા પોષણ અને પાણીની જરૂર હોય છે. તેથી, તબીબી સલાહ વિના કડક અથવા પાણી વગરનું ઉપવાસ કરવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. ધાર્મિક માન્યતાઓ ધરાવતી સ્ત્રીઓ તેમની ક્ષમતાના આધારે ફળો અથવા સાત્વિક ખોરાક સાથે શિવ પૂજા કરી શકે છે.
બીમાર અને નબળા વ્યક્તિઓએ સાવધાન રહેવું જોઈએ
જો કોઈ વ્યક્તિ નબળી, ડિહાઇડ્રેટેડ અથવા કોઈ બીમારીથી પીડાતી હોય, તો કડક ઉપવાસ તેમની સમસ્યાઓને વધારી શકે છે. આવા વ્યક્તિઓ માટે, ઉપવાસ કરતાં તેમના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું વધુ મહત્વપૂર્ણ છે. ગયા વર્ષે, આરોગ્ય એક્સપર્ટની સલાહના આધારે, બીમાર અને નબળા વ્યક્તિઓને સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
ડાયાબિટીસ અને અન્ય તબીબી પરિસ્થિતિઓ ધરાવતા લોકોએ શું કરવું જોઈએ?
ડાયાબિટીસ, હૃદય, કિડની અથવા અન્ય ગંભીર બીમારીઓથી પીડાતા લોકોએ ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના ઉપવાસ ન કરવા જોઈએ. નિયમિત દવાઓ લેતા લોકો માટે, ખાસ કરીને જેઓ લાંબા સમય સુધી દવા લઈ રહ્યા છે, લાંબા સમય સુધી ખોરાકથી દૂર રહેવાથી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ડાયાબિટીસ માટે ઉપવાસનું આયોજન કરતી વખતે તબીબી સલાહ જરૂરી છે.
નાના બાળકોને હળવો ફળનો આહાર આપો
નાના બાળકો હજુ પણ વિકાસશીલ છે, તેથી તેમને લાંબા સમય સુધી પાણી વિના ઉપવાસ કરાવવા અથવા કડક ઉપવાસ કરવા યોગ્ય નથી. જો બાળકો ઈચ્છે, તો તેઓ ફળો, દૂધ અથવા અન્ય પૌષ્ટિક, સાત્વિક ખોરાકનું સેવન કરીને ભગવાન શિવની પૂજામાં ભાગ લઈ શકે છે.
વૃદ્ધો માટે પણ સાવધાની જરૂરી
ઉંમર સાથે, શરીરની જરૂરિયાતો અને દવા લેવાનું પ્રમાણ બદલાઈ શકે છે. તેથી, વૃદ્ધોએ તેમના સ્વાસ્થ્યના આધારે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. નબળાઈ, ચક્કર કે અન્ય કોઈ તકલીફ હોય તો ઉપવાસ ચાલુ રાખવા કરતાં સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવી વધુ સારું છે.
જો તમે ઉપવાસ ન કરી શકો, તો શું તમે ભગવાન શિવની પૂજા ન કરી શકો?
આ જરૂરી નથી. ઉપવાસ એ ભગવાન શિવની પૂજા કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો નથી. જે લોકો ઉપવાસ ન કરી શકે તેઓ શિવલિંગને જળ અર્પણ કરી શકે છે, "ઓમ નમઃ શિવાય"નો પાઠ કરી શકે છે, શિવ ચાલીસાનો પાઠ કરી શકે છે, અથવા તેમની શ્રદ્ધા અનુસાર પૂજા કરી શકે છે.
શ્રાવણ સોમવારે શું કરવું?
શ્રાવણ સોમવારે સવારે સ્નાન કરીને ભગવાન શિવનું ધ્યાન કરો. ત્યારબાદ, શિવલિંગને જળ અર્પણ કરવું, બેલના પાન અને ફૂલો ચઢાવવાની પરંપરા છે.
ધાર્મિક માન્યતાઓ શું કહે છે?
ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર, વ્યક્તિની ક્ષમતા અને શ્રદ્ધા અનુસાર ઉપવાસ કરવા જોઈએ. જો કોઈ વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય પરવાનગી ન આપે, તો ફક્ત પરંપરાનું પાલન કરવા માટે કડક ઉપવાસ કરવો જરૂરી ન ગણવો જોઈએ. ભગવાન શિવની પૂજા કોઈ પણ કડક ઉપવાસ વિના ભક્તિભાવથી કરી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)