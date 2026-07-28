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Sawan 2026: શ્રાવણનો ઉપવાસ બધા લોકો કરી શકતા નથી? જાણો કોના માટે છે અલગ નિયમો

Sawan 2026: શ્રાવણ સોમવારનો ઉપવાસ દરેક વ્યક્તિ કરી શકતી નથી. સગર્ભા સ્ત્રીઓ, બાળકો, વૃદ્ધો અને બીમાર લોકો માટે મહત્વપૂર્ણ નિયમો અને સાવચેતીઓ જાણો.તમારી શ્રદ્ધાના આધારે, "ઓમ નમઃ શિવાય" મંત્રનો જાપ કરી શકાય છે. શ્રાવણ સોમવારે પાણી અર્પણ કરવાની, પૂજા કરવાની અને ઉપવાસ કરવાની પરંપરા ખાસ કરીને પ્રચલિત છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 28, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:48 PM IST
Sawan 2026: શ્રાવણનો ઉપવાસ બધા લોકો કરી શકતા નથી? જાણો કોના માટે છે અલગ નિયમો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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