/Surya Grahan: હવે આવશે વર્ષનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ, 3 રાશિવાળાને રાતોરાત ખજાનો મળશે! ધન-સૌભાગ્ય, કરિયરમાં પ્રગતિ

Surya Grahan 2026: વર્ષનું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ ઓગસ્ટ મહિનામાં લાગશે જે આ વર્ષનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ પણ હશે. આ સૂર્યગ્રહણ કઈ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે તે ખાસ જાણો.
સૂર્યગ્રહણ એ એક ખગોળીય ઘટના છે પરંતુ આ સાથે હિન્દુ ધર્મ અને જ્યોતિષમાં પણ તેનું આગવું મહત્વ છે. વર્ષ 2026નું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ હવે થવાનું છે. જે વર્ષનું બીજુ અને અંતિમ સૂર્યગ્રહણ હશે. તેની લોકોના જીવન ઉપર પણ ઘણી અસર પડી શકે છે.
ક્યારે લાગશે સૂર્યગ્રહણ
વર્ષ 2026નું બીજુ સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ લાગશે. આ દિવસે પાછી શ્રાવણી અમાસ પણ છે. જેને હરિયાળી અમાસ કહે છે. જેના કારણે આ ગ્રહણ વધુ ખાસ બન્યું છે.
વર્ષનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ
ભારતીય સમય મુજબ આ સૂર્યગ્રહણ 12 ઓગસ્ટની રાતે 9.04 કલાકથી શરૂ થશે અને 13 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 4.25 કલાકે પૂરું થશે. એટલે કે આ સૂર્યગ્રહણ લગભગ સાડા 6 કલાકનું હશે. સૂર્યગ્રહણ આ વર્ષનું સૌથી લાંબુ સૂર્યગ્રહણ પણ હશે કારણ કે આ પહેલા જે સૂર્યગ્રહણ 17 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ લાગ્યું હતું તે લગભગ સાડા 4 કલાકનું હતું.
ભારતમાં જોવા મળશે કે નહીં
આ સૂર્યગ્રહણ જોકે ભારતમાં જોવા મળવાનું નથી. આથી તેનો સૂતક કાળ પણ ગણાશે નહીં. જો સૂતક કાળ માન્ય હોત તો ગ્રહણ શરૂ થાય તેના 12 કલાક પહેલાથી જ બધા ધાર્મિક, શુભ કે માંગલિક કાર્યો કરવા પર મનાઈ થઈ જાત.
કોના માટે આ સૂર્યગ્રહણ ફાયદાકારક
12 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ લાગનારું આ સૂર્યગ્રહણ જ્યોતિષની ગણતરીઓ મુજબ કેટલીક રાશિઓ માટે પડકાર જનક તો કેટલાક માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. જાણો તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે આ સૂર્યગ્રહણ શાનદાર રહી શકે છે. આ લોકોને કરિયરમાં મોટી તક મળી શકે છે. કરિયર માટે પ્રગતિનો સમય છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકો માટે આ સૂર્યગ્રહણ જીવનમાં એક નવી શરૂઆત કરાવી શકે છે. પ્રોફેશનલ અને પર્સનલ લાઈફમાં અનેક સકારાત્મક ફેરફાર થઈ શકે છે. ધન સમૃદ્ધિની સાથે સાથે સન્માન અને ખુશીઓ પણ વધશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળા માટે સૂર્ય ગ્રહણ ભાગ્યોદય કરનારું સાબિત થઈ શકે. આર્થિક પ્રગતિ અને અંગત જીવનમાં અચાનક મોટા ફેરફાર આવી શકે છે. તમે ખુશનુમા અને સફળ જીવનનો આનંદ લેશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)