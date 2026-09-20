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Parivartini Ekadashi 2026: 21 કે 22 સપ્ટેમ્બર કઈ તારીખે કરવું પરિવર્તિની એકાદશીનું વ્રત ? જાણો એકાદશીના મહત્વ વિશે

Parivartini Ekadashi 2026: ચાતુર્માસ દરમિયાન આવતી પરિવર્તિની એકાદશીનું વિશેષ ધાર્મિક મહત્વ છે. આ દિવસે યોગનિદ્રામાં પોઢેલા ભગવાન વિષ્ણુ પડખું બદલે છે. એટલા માટે આ એકાદશીને પરિવર્તિની એકાદશી કહેવાય છે. આ એકાદશીનું વ્રત કઈ તારીખે કરવું ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 20, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:43 AM IST
Parivartini Ekadashi 2026: 21 કે 22 સપ્ટેમ્બર કઈ તારીખે કરવું પરિવર્તિની એકાદશીનું વ્રત ? જાણો એકાદશીના મહત્વ વિશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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