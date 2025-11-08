Shadashtak Yog Rashifal: શુક્ર-વરૂણે બનાવ્યો ષડાષ્ટક યોગ, આ જાતકો પર થશે નોટોનો વરસાદ, જીવનમાં આવશે ખુશીઓ
Shadashtak Yog Rashifal: 6 નવેમ્બરની રાત્રે બનેલો શુક્ર અને વરૂણનો ષડાષ્ટક યોગ કેટલાક જાતકો માટે શુભ સાબિત થશે. આ ગ્રહ યોગથી ત્રણ રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટો સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. કરિયર, વેપાર, આર્થિક સ્થિતિ અને વ્યક્તિગત જીવનમાં પ્રગતિનો યોગ બની રહ્યો છે.
Trending Photos
Shadashtak Yog Rashifal: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર ગ્રહોની સ્થિતિ અને તેની વચ્ચે બનનાર યોગ વ્યક્તિના જીવનમાં પ્રભાવ પાડે છે. આવો એક યોગ આ સમયે બની ગયો છે. 6 નવેમ્બરની રાત્રે 10 કલાક 5 મિનિટ પર શુક્ર અને વરૂણ ગ્રહ 150 ડિગ્રીના કોણ પર આવ્યા, જેનાથી ષડાષ્ટક યોગ બન્યો છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે બે ગ્રહ એકબીજાથી છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં સ્થિત હોય છે. જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર આ તે રાશિઓ માટે વરદાનરૂપ સાબિત થાય છે તેના પર તેની સકારાત્મક દ્રષ્ટિ પડે છે. આ યોગ ત્રણ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી છે.
ષડાષ્ટક યોગનો પ્રભાવ
જ્યોતિષ અનુસાર શુક્ર-વરૂણનો આ યોગ વ્યક્તિને રચનાત્મક અને આર્થિક ક્ષેત્રમાં સશક્ત કરે છે. તુલા, મિથુન અને મકર રાશિ માટે આ યોગ ખુશીઓ લાવશે.
તુલા રાશિઃ કરિયરમાં સફળતા અને સંબંધમાં મજબૂતી
તુલા રાશિના જાતકો માટે આ યોગ શુભ સાબિત થશે. કામના સ્થળે તમારા પ્રયાસોની પ્રશંસા થશે અને અટવાયેલા પ્રોજેક્ટ્સને ગતિ મળશે. વેપારીઓને નવી તક મળશે અને રોકાણ ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધમાં તાલમેલ વધશે અને માનસિક શાંતિ મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર થશે અને પરિવારની સાથે સમય પસાર કરવાથી ખુશી મળશે. શિક્ષણ અને સ્કિલ ડેવલોપમેન્ટમાં જોડાયેલા લોકોને સફળતાની તક મળશે.
મિથુન રાશિઃ નવી તક અને આર્થિક પ્રગતિ
જ્યોતિષાચાર્યો અનુસાર મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ઉત્સાહ અને સિદ્ધિઓથી ભરેલો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી જવાબદારી મળશે, જેનાથી તમારી ઓળખ વધશે. ભાગીદારી કે નવા પ્રોજેક્ટથી લાભ થશે. જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત થશે. પરિવારમાં સહયોગ વધશે. ક્રિએટિવ ફીલ્ડ સાથે જોડાયેલા લોકોને સફળતા અને નામના મળશે. પરંતુ સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે.
મકર રાશિઃ ભાગ્ય આપશે સાથ, આત્મવિશ્વાસ વધશે
મકર રાશિના જાતકો માટે આ યોગ ભાગ્યનું તાળું ખોલવાનો સંકેત આપી રહ્યો છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. વ્યાવસાયમાં અચાનક લાભ થશે અને રોકાણથી સારૂ રિટર્ન મળશે. વડીલોનું સમર્થન મળશે અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. જૂની લોન કે તણાવમાંથી મુક્તિનો યોગ બની રહ્યો છે. પારિવારિક જીવનમાં સંતુલન આવશે અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે