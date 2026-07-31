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સાવધાન! શુક્ર-રાહુનો ષડાષ્ટક યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે હેરાન, નાણાકીય તંગીનો કરવો પડશે સામનો

Shadashtak Yog 2026: ગ્રહોની સ્થિતિ અને સંયોગથી બનનાર યોગની અસર દરેક જાતકો પર જોવા મળે છે. હવે શુક્ર અને રાહુ મળી ષડાષ્ટક યોગ બનાવી રહ્યાં છે. તેના પ્રભાવથી ચાર રાશિના જાતકોને નુકસાન થઈ શકે છે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 31, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:05 PM IST
સાવધાન! શુક્ર-રાહુનો ષડાષ્ટક યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે હેરાન, નાણાકીય તંગીનો કરવો પડશે સામનો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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