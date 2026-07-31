/સાવધાન! શુક્ર-રાહુનો ષડાષ્ટક યોગ આ 4 રાશિઓને કરશે હેરાન, નાણાકીય તંગીનો કરવો પડશે સામનો

Shadashtak Yog 2026: 1 ઓગસ્ટે શુક્ર ગ્રહનું ગોચર કન્યા રાશિમાં થશે. શુક્ર ગ્રહ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કર્યાં બાદ કુંભ રાશિમાં રહેલા રાહુની સાથે વિશેષ સંયોગનું નિર્માણ કરશે. શુક્ર અને રાહુ એકબીજાથી છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવમાં હોવાથી અશુભ ષડાષ્ટક યોગ બનાવશે. ષડાષ્ટક યોગનું બનવું ચાર રાશિના જાતકો માટે મુશ્કેલ રહી શકે છે. મહત્વનું છે કે વૈદિક જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ આ યોગ અશુભ માનવામાં આવે છે. તેવામાં તેનાથી મેષ, સિંહ, કન્યા અને કુંભ રાશિની મુશ્કેલી વધશે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના લોકોને આ અશુભ યોગથી નુકસાન થઈ શકે છે. ષડાષ્ટક યોગથી આ રાશિના જાતકોના કામમાં સમસ્યા આવશે. આર્થિક મામલામાં પડકારનો સામનો કરવો પડશે. રોકાણ કરવાથી બચવું પડશે. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. સંબંધોમાં તણાવ વધી શકે છે. વાહન ચલાવવા સમયે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને શુક્ર ગોચરથી બની રહેલા ષડાષ્ટક યોગથી નુકસાન થશે. આ લોકોના પારિવારિક જીવનમાં તણાવ વધી શકે છે. કામ અટકી શકે છે. પૈસાની લેતીદેતીમાં સાવધાન રહેવું પડશે. ઉતાવળમાં લેવાયેલા આર્થિક નિર્ણય નુકસાન કરાવી શકે છે.
કન્યા રાશિ
શુક્ર ગ્રહનું ગોચર કન્યા રાશિમાં થઈ રહ્યું છે. આ ગોચર બાદ ષડાષ્ટક યોગ બનશે. આ ષડાષ્ટક યોગ બનવાથી આર્થિક દ્રષ્ટિએ નુકસાન થઈ શકે છે. વેપારીઓને નુકસાન થઈ શકે છે. કોઈ આર્થિક નિર્ણય લેતા પહેલા અનુભવી લોકોની સલાહ જરૂર લો. સ્વાસ્થ્યને લઈને સાવધાન રહેવું પડશે. બેદરકારીને કારણે તબીયત બગડી શકે છે.
કુંભ રાશિ
ષડાષ્ટક યોગ કુંભ રાશિના લોકોનો ખર્ચ વધારી શકે છે. ખર્ચ વધવાને કારણે આર્થિક દ્રષ્ટિએ મુશ્કેલી થશે. કોઈ રોકાણ કરતા પહેલા તપાસ કરો. ઉતાવળમાં રોકાણ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. આ ચારેય રાશિના જાતકોએ ષડાષ્ટક યોગનો અશુભ પ્રભાવ ઘટાડવા માટે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવી જોઈએ. આ સાથે ઓમ શું શુક્રાય નમઃ મંત્રનો જાપ કરો.