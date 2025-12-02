ડિસેમ્બરના અંતમાં બનશે અત્યંત વિનાશકારી યોગ, પરંતુ આ રાશિવાળાને ધનના ઢગલે બેસાડશે! ચારેકોરથી સફળતા અપાવશે
ષડાષ્ટક યોગ આમ તો ખતરનાક યોગ ગણાય છે. સામાન્ય રીતે તેના બહુ શુભ પ્રભાવ જોવા મળતા નથી. જીવનમાં અનેક પ્રકારની પરેશાનીઓ જોવા મળતી હોય છે. આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જો કે આ યોગ કેટલીક રાશિઓને ફાયદો કરાવી શકે છે. જ્યારે બે ગ્રહો વચ્ચે છઠ્ઠા અને આઠમાં ભાવનો સંબંધ બને છે ત્યારે આ યોગ બને છે. આ ઉપરાંત જ્યારે કુંડળીમાં બે ગ્રહોની વચ્ચે 150 ડિગ્રીનો ખૂણો બને ત્યારે પણ ષડાષ્ટક યોગ બનતો હોય છે.
વૈદિક પંચાંગ મુજબ ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરીને શુભ અશુભ યોગ બનાવતા હોય છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિના જાતકો અને દેશ દુનિયા પર પડે છે. ડિસેમ્બરના અંતમાં એટલે કે 27 ડિસેમ્બરના રોજ બુધ-ગુરુ એક બીજાથી 150 ડિગ્રી પર સ્થિત હશે. જેનાથી ષડાષ્ટક યોગનું નિર્માણ થશે. આવામાં આ રાજયોગ બનવાથી કેટલીક રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી શકે છે. ધન દૌલતની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે ગુરુ અને બુધનો ષડાષ્ટક યોગ લાભકારી સિદ્ધ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમારી કાર્ય કરવાની શૈલીમાં નિખાર આવશે. તથા વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં પણ પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારું માન સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. આ સમયગાળામાં નવી તકો હાથમાં આવશે. જે લોકો ઘર, ગાડી કે જમીન ખરીદવા માંગતા હોય તેમના માટે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. ઈચ્છા પૂર્તિનો સમય છે.
કર્ક રાશિ
ગુરુ અને બુધનો ષડાષ્ટક યોગ કર્ક રાશિવાળા માટે સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળામાં તમને અનેક ક્ષેત્રોથી ફાયદો થઈ શકે છે. વેપારમાં રોકાણ કરનારાઓને સારું રિટર્ન મળી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓને આશા કરતા સારું પરિણામ મળી શકે. નોકરીયાતોને કાર્યસ્થળે સહકર્મીઓનો સાથ મળશે અને પ્રતિષ્ઠા વધશે. અધિકારોમાં વધારો થશે અને જીવનમાં સુખદ અનુભવ થશે.
મેષ રાશિ
ષડાષ્ટક યોગ બનવાથી મેષ રાશિના જાતકો માટે સુખનો સુરજ ઉગી શકે છે. આ દરમિયાન તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. જેનાથી જીવનમાં નવા અનુભવ મળશે અને સફળતાના દ્વાર ખુલશે. પ્રમોશન મળવા અને કમાણી વધવાના પણ યોગ છે. જેનાથી મન ખુશ રહેશે. દેશ વિદેશની મુસાફરી કરી શકો છો. આકસ્મિક ધનલાભના યોગ છે. તમારી વિચારેલી યોજના સફળ થઈ શકે છે.
