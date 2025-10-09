Prev
Shakun Apshakun: રોજબરોજની આ 5 ઘટનાઓને માનવામાં આવે છે અપશુકન, જાણો કઈ વાતોનો મળે છે સંકેત

Shakun Apshakun: શુકન શાસ્ત્રમાં કેટલાક એવા સંકેતો વિશે જણાવેલું છે જે જીવનમાં આવનાર મોટી સમસ્યાને લઈને વ્યક્તિને પહેલાથી જ સતર્ક કરે છે. આજે તમને આવા 5 અપશુકન વિશે જણાવીએ જે આવનાર દુર્ભાગ્યનો સંકેત કરે છે.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:18 PM IST

Shakun Apshakun: શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર વ્યક્તિના જીવનમાં બનતી કેટલીક ઘટનાઓનો સંબંધ ભવિષ્યમાં થનાર શુભ અને અશુભ ઘટનાઓ સાથે હોય છે. કેટલીક ઘટનાઓ શુભ ફળનો સંદેશ આપે છે તો કેટલીક અપશુકન થવાનું હોય તે સંકેત જણાવે છે. કેટલીક ઘટનાઓ એવી હોય છે જે જીવનમાં આવનાર બાધા કે હાનિ થવાની છે તેવો સંકેત કરે છે. માનવામાં આવે છે કે જો વ્યક્તિ સમયસર આ સંકેતોને સમજી લે તો સંભવિત નુકસાનથી બચી શકે છે. 

શુકન શાસ્ત્ર અનુસાર કેટલીક ઘટનાઓ અપશુકન માનવામાં આવે છે . તો ચાલો જાણીએ જીવનમાં બનતી કઈ કઈ ઘટનાઓને અશુભ સંકેત તરીકે જોવામાં આવે છે અને તેની અસર કેવી પડે છે. 

દૂધનું અપશુકન 

જો ક્યારેક દૂધ ઉભરાઈ જાય તો તે ઘટનાને સામાન્ય ગણી શકાય છે. પરંતુ જો વારંવાર દૂધ ઉભરાય તો તે ગંભીર અપશુકન ગણાય છે શુકનશાસ્ત્ર અનુસાર ઘરમાં વારંવાર દૂધ ઉભરાઈને ઢોળાઈ જવું ભવિષ્યમાં થનાર હાની કે દુર્ઘટનાનો સંકેત હોઈ શકે છે. 

પાણી સંબંધિત અપશુકન 

ઘરના કોઈપણ નળમાંથી સતત પાણી ટપકતું હોય તો તે ધન હાનીનું સૂચક ગણાય છે. સાથે જ બાથરૂમમાં ખાલી બાલટી સીધી રાખવી પણ અપશુકન ગણાય છે. ખાલી બાલ્ટી આર્થિક સંકટ લાવે છે અને માનસિક તણાવ પણ વધારે છે. તેથી જ પણ ડોલમાં થોડું પાણી ભરીને રાખવું શુભ ગણાય છે. 

કાચ તૂટવાનું અપશુકન 

શુકનશાસ્ત્રમાં અરીસો કે કાચ થી બનેલી કોઈ પણ વસ્તુ તૂટવી તેને પણ અપશુકન માનવામાં આવે છે. તે દરિદ્રતા અને અશાંતિનો સંકેત ગણાય છે. ઘરમાં કાચની કોઈ વસ્તુ તૂટે તો તેને તુરંત જ બહાર કરી દેવી જોઈએ. 

ચાકુ સંબંધિત અપશુકન 

હાથમાંથી અચાનક ચાકુ પડી જાય તો તે પણ અપશુકન ગણાય છે. આ સિવાય અગ્નિ પાસે ચાકુ રાખવી પણ અશુભ માનવામાં આવે છે. માનવામાં આવે છે કે છરી, કાંટા જેવી વસ્તુઓ એક ઉપર એક રાખવાથી પરિવારમાં કલેશ વધે છે. તેથી આવી વસ્તુઓને હંમેશા સંભાળીને રાખવી. 

છીંકનું અપશુકન 

ઘરમાંથી બહાર જતી વખતે છીંક આવવી અશુભ ગણાય છે. માન્યતા છે કે તેનાથી કાર્યોમાં બાધા આવી શકે છે અને કાર્યનું ઇચ્છિત ફળ મળતું નથી. આવી સ્થિતિમાં ઘરમાંથી તુરંત બહાર નીકળવું નહીં થોડી વાર બેસી જવું અને પાણી પી લેવું ત્યાર પછી જ જમવું.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

