Shakun Shastra: દુર્ભાગ્ય પીછો નહીં છોડે જો રોજ કરશો આ કામ, તમે પણ કરતાં હોય તો આજથી સભાન થઈ જજો

Shakun Shastra: લોકો અજાણતા એવી ભુલો કરી બેસે છે જે તેમને ભારે નુકસાન કરે છે. ધર્મ શાસ્ત્રો અનુસાર કયા કામ કરવાથી વ્યક્તિને ધન હાનિ અને દુર્ભાગ્યનો સામનો કરવો પડે છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 15, 2025, 05:29 PM IST

Shakun Shastra: હિંદુ ધર્મમાં શુભ અને માંગલિક કાર્યોની સાથે રોજ ન કરવાના કાર્યો વિશે પણ જણાવેલું છે. જે રીતે શુભ કાર્યો કરવાથી જીવનમાં શુભતા અને સમૃદ્ધિ વધે તે જ રીતે અજાણતા કરેલા કેટલાક કાર્યો જીવનમાં દુર્ભાગ્ય અને ધન હાનિ વધારે છે. ઘણા લોકોને તો ખબર પણ નથી હોતી કે તેમના દ્વારા કરેલું કામ તેમના જીવનમાં સમસ્યાઓ આકર્ષિત કરે છે. જો તમને પણ આ અંગે જાણકારી નથી તો તમને જણાવીએ કે કયા કામો કરવાથી જીવનમાં આર્થિક નુકસાન, પ્રગતિમાં બાધા, બીમારીઓ, સંબંધોમાં સમસ્યા જેવી તકલીફો ભોગવવી પડે છે. 

આ ભુલો એવી છે જેને કરવાથી દરેક વ્યક્તિએ બચવું જોઈએ. આ ભુલ કરનારના જીવનમાં સ્પષ્ટ કારણ વિના સમસ્યાઓ એક પછી એક આવતી જ રહે છે. ઘણા લોકોને તમે કહેતા સાંભળ્યા પણ હશે કે માથે અણધારી મુસીબત આવી પડી. આ સમસ્યાઓ અજાણતા થયેલી ભુલોનું પરિણામ પણ હોય શકે છે. તેથી આ બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. 

ભુલથી પણ ન કરો આ ભુલો

પથારીમાં બેસીને ભોજન

આજની દોડધામ ભરેલી જીવનશૈલીમાં લોકો કામ કરતાં કરતાં, મોબાઈલ જોતાં જોતા કે ટીવી જોતાં જોતા બેડ પર બેસીને ભોજન કે નાસ્તો કરી લેતા હોય છે. આવું ભુલથી પણ કરવું નહીં. આમ કરવાથી માં લક્ષ્મી નારાજ થાય છે અને વ્યક્તિની આર્થિક પ્રગતિમાં બાધા આવવા લાગે છે. આ ભુલથી કરજ પણ વધી શકે છે. 

સંધ્યા સમયે કે રાત્રે ઘરમાં ઝાડુ-પોતાં કરવા - સાંજના સમયે કે રાતના સમયે માં લક્ષ્મી પૃથ્વી પર ભ્રમણ કરવા નીકળે છે. આ સમયે ઝાડૂ-પોતાં કરવા અશુભ છે. આ સમયે જે લોકો ઘરમાંથી કચરો કાઢે કે ઘરમાં પોતાં કરે તેના જીવનમાં ખુશીઓ ટકતી નથી. તેમની માનહાનિ પણ થાય છે. 

રાત્રે રસોડું ગંદુ છોડવું - જે ઘરમાં રાત્રે રસોડું ગંદુ છોડવામાં આવે છે, એઠા વાસણ રસોડામાં રહે છે ત્યાં માં લક્ષ્મી ટકતા નથી. આવા ઘરમાં લોકો દિવસ-રાત મહેનત કરે તો પણ પૈસા ટકતા નથી અને તંગહાલી વધતી જાય છે. 

ભોજન અને પાણીની બરબાદી - જે ઘરમાં ભોજન અને પાણીની બરબાદી થાય છે ત્યાં વર્ષોની સમૃદ્ધિ પણ ટકતી નથી. આવા ઘરમાં પૈસા બચતા નથી કે આવા લોકોનું સમાજમાં માન વધતું નથી. તેથી ઘરમાં નળમાંથી પાણી ન ટપકે તે વાતનું ધ્યાન રાખવું અને અન્નની બરબાદી પણ થવા ન દેવી. ભોજન વધે તો કોઈ પ્રાણીને ખવડાવી દેવું અથવા જરૂરીયાતમંદને આપી દેવું. તેને ફેંકવું નહીં. 

સંધ્યા સમયે સુવું - સંધ્યા સમયે સુવાની ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં. આ સમયે પથારીમાં સુવું અશુભ છે. આ સમય ભગવાનની પૂજા-અર્ચના કરવાનો હોય છે. આ સમયે સંધ્યા વંદન કરવા જોઈએ. 

ગુરુવારે કપડા ધોવા - ગુરુવારના દિવસે કપડા ધોવા નહીં, વાળ ધોવા નહીં, નખ કે વાળ કાપવા પણ નહીં. આ કામો ગુરુવારે કરવાથી ઘરમાં દુર્ભાગ્ય આવે છે. 

