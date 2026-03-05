Shani Ast 2026: 13 માર્ચે શનિ થશે અસ્ત, સાડાસાતીમાં મળશે રાહત! આ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે
Astrology News: શનિદેવ 13 માર્ચે અસ્થ થશે, જેની અસર બધી રાશિઓ પર પડશે. જ્યોતિષ અનુસાર શનિના અસ્ત થવાથી કેટલાક જાતકોને રાહત અને લાભ મળી શકે છે. ખાસ કરી મેષ, વૃશ્ચિક અને કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય કરિયર, ધન અને જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફાર લાવી શકે છે.
- 13 માર્ચ 2026, શુક્રવારે સાંજે 7 કલાક 13 મિનિટ પર શનિ મીન રાશિમાં અસ્ત થઈ જશે
- રાશિચક્રની 12 રાશિઓ પર પડશે અસર
- શનિ અસ્ત ત્રણ રાશિના જાતકો માટે ભાગ્યશાળી
Shani Ast: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને કર્મફળ દાતા કહેવામાં આવે છે. તે સૌથી ધીમી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ છે અને એક રાશિમાં આશરે અઢી વર્ષ રહે છે. આ કારણે તેનો પ્રભાવ લાંબા સમય સુધી રહે છે. આ સમયે શનિ મીન રાશિમાં સ્થિત છે અને 2 જૂન 2027 સુધી અહીં રહેશે. આ દરમિયાન શનિ ક્યારેક વક્રી, ક્યારેક માર્ગી અને ઉદય-અસ્ત અવસ્થામાં રહેશે.
દૃક પંચાંગ અનુસાર 13 માર્ચ 2026, શુક્રવારે સાંજે 7 કલાક 13 મિનિટ પર શનિ મીન રાશિમાં અસ્ત થઈ જશે. ત્યારબાદ 40 દિવસ આ અવસ્થામાં રહેશે. માન્યતા છે કે જ્યારે શનિ અસ્ત થાય છે તો તેમના કઠોર પ્રભાવમાં થોડી રાહત મળે છે. તેવામાં કેટલાક જાતકોને આ દરમિયાન લાભ મળી શકે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે શનિનું અસ્ત થવું રાહત આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. તમારી કુંડળીના બારમાં ભાવમાં શનિ અસ્ત થશે. જ્યાં સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. તેવામાં ખર્ચ પર કંટ્રોલ આવી શકે છે અને આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી સમસ્યામાં રાહત મળવાનો સંકેત છે. વિદેશ જવા કે વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામમાં સફળતા મળી શકે છે. જે કામ લાંબા સમયથી અટવાયેલા હતા તે ફરી શરૂ થઈ શકે છે. પરંતુ કાર્યસ્થળે વિવાદોથી દૂર રહેવું અને સતર્ક રહેવું જરૂરી હશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આ સમય ઘણા મામલામાં ફાયદાકારક રહી શકે છે. શનિ તમારા પાંચમાં ભાવમાં અસ્ત થશે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે અને અટવાયેલા કામ ફરી શરૂ થઈ શકે છે. નોકરી અને બિઝનેસમાં પ્રગતિની તક મળી શકે છે. પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળવાની સંભાવના છે. વેપાર કરનારને નવો ઓર્ડર કે ડીલ મળી શકે છે. પરંતુ અભ્યાસ અને સંતાન સાથે જોડાયેલી કેટલીક ચિંતા વધી શકે છે. તેથી આ ક્ષેત્રમાં બેદરકારી ન કરો. ખર્ચ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિ માટે શનિનું અસ્ત થવું મિશ્રિત અસર આપી શકે છે, પરંતુ કુલ મળી ફાયદાના સંકેત છે. શનિ તમારા બીજા ભાવમાં અસ્ત થશે અને સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ દરમિયાન આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે અને મહેનતનું ફળ મળી શકે છે. નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા મામલામાં પણ લાભ મળી શકે છે. પરંતુ આ સમયે બોલચાલમાં ધ્યાન રાખવું, બાકી સંબંધમાં તણાવ પેદા થઈ શકે છે. તેથી નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે.
