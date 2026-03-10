શનિ સહિત 3 મોટા ગ્રહો અસ્ત થતા આ 4 રાશિઓની ચાંદી જ ચાંદી, અચાનક થશે મોટો ધનલાભ!

Prev
Shani Asta 2026: 13 માર્ચના રોજ અસ્ત થઈ રહેલા શનિ 22 એપ્રિલ સુધી આ જ અવસ્થામાં રહેશે. મંગળ અને બુધ પહેલાથી જ અસ્ત અવસ્થામાં છે. જ્યોતિષીઓનું માનવું છે કે, આ ત્રણ મોટા ગ્રહોનું અસ્ત થવું એ 4 રાશિઓ માટે ખૂબ જ શુભ સંકેત છે.

Shani Asta 2026: 13 માર્ચના રોજ શનિ મીન રાશિમાં અસ્ત થવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ શનિ 22 એપ્રિલના રોજ ઉદિત થશે. નોંધનીય છે કે, બે મોટા ગ્રહો પહેલાથી જ અસ્ત અવસ્થામાં છે. 1 નવેમ્બર 2025ના રોજ અસ્ત થયેલા મંગળ હજુ 2 મે સુધી અસ્ત જ રહેશે, જ્યારે 1 માર્ચના રોજ અસ્ત થયેલા બુધ 18 માર્ચ સુધી અસ્ત રહેશે. જ્યોતિષીઓનું માનવું છે કે, ત્રણ મોટા ગ્રહોનું એકસાથે અસ્ત થવું ચાર રાશિઓ માટે લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે. ચાલો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.

સિંહ રાશિ
કરિયરમાં આવી રહેલા અવરોધો ધીમે-ધીમે દૂર થતા જશે. કાર્યક્ષેત્રમાં પ્રગતિની નવી તકો મળી શકે છે. સમાજમાં તમારું માન-સન્માન વધશે. તમારો દબદબો જોઈને પડોશીઓ કે નજીકના લોકોમાં ઈર્ષ્યા થઈ શકે છે. ઘરનું વાતાવરણ પણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. વેપારીઓની આવક બમણી થઈ શકે છે. વેપારના પ્રસાર-પ્રચાર પર ધ્યાન આપશો. આત્મવિશ્વાસ વધવાથી કાર્યો પણ સરળતાથી પૂરા થશે.

ધન રાશિ
જીવનમાં સુખ-સુવિધાઓ વધશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બની શકે છે. અચાનક ધન પ્રાપ્તિથી મન પ્રસન્ન રહેશે. લક્ષ્યોને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી શકશો. જીવનમાં કેટલાક સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળી શકે છે. દાંપત્ય જીવન સુખદ રહેશે. જીવનસાથીને કોઈ ખાસ ભેટ પણ આપી શકો છો. માતા-પિતા સાથેના સંબંધોમાં સુધારો થશે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોને પણ અચાનક ક્યાંકથી ધન પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. વેપારના સોદા લાભદાયી રહેશે. મિત્રો કે સંબંધીઓ પાસે અટવાયેલા રૂપિયા પણ પરત મળી શકે છે. મિલકતને લગતા વિવાદો ઉકેલાઈ શકે છે. ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં કામ કરતા જાતકો માટે સમય અનુકૂળ છે. માનસિક તણાવ ઓછો થશે અને જીવનમાં સંતુલન અનુભવાશે.

મીન રાશિ
વેપારી વર્ગ માટે સમય સારો રહેશે. પાર્ટનરશિપમાં વ્યવસાય કરનારાઓને વધુ લાભ મળશે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રહેશે અને રોકાણની યોજનાઓ પર ધ્યાન આપશો. આ સમય દરમિયાન તમે સમજી-વિચારીને જ કોઈ મોટો નિર્ણય લેશો. પરિવારની ખુશીઓનું ધ્યાન રાખશો. કોઈ શુભ કાર્યક્રમ કે સમારોહમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધી સમસ્યાઓમાંથી મુક્તિ મળશે.

Disclaimer - પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

