30 વર્ષ બાદ શનિ બનાવશે ખાસ યોગ, આ ત્રણ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, થશે ધન-સંપત્તિનો વરસાદ
Ardha Kendra Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર 28 જાન્યુઆરીએ શનિ-બુધ એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધેકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. તેવામાં આ રાશિઓને ભાગ્યનો સાથ મળી શકે છે.
Shani Budh Ardha Kendra Yog 2026: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને શક્તિશાળી ગ્રહ ાનવામાં આવે છે. શનિ એકમાત્ર ગ્રહ છે, જે કર્મ પ્રમાણે ફળ આપે છે. આ કારણે શનિને ન્યાયના દેવતા, કર્મફળ દાતા કહેવામાં આવે છે. શનિને સૌથી ધીમી ગતિએ ચાલનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે એક રાશિમાં અઢી વર્ષ રહે છે. તેવામાં રાશિચક્ર પૂર્ણ કરવામાં શનિને 30 વર્ષનો સમય લાગે છે. આ સમયે શનિ મીન રાશિમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં કોઈને કોઈ ગ્રહની સાથે યુતિ અને સંયોગ બનાવતા રહેશે. તેવામાં શનિ જલ્દી બુધની સાથે સંયોગ કરશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ યોગથી કેટલાક જાતકોને વિશેષ લાભ મળશે.
વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર 28 જાન્યુઆરીએ સાંજે 5 કલાક 05 મિનિટ પર બુધ-શનિ એકબીજાથી 45 ડિગ્રી પર હશે, જેનાથી અર્ધકેન્દ્ર યોગનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. આ સમયે બુધ મકર રાશિમાં બિરાજમાન છે. જ્યાં તે સૂર્ય, મંગળ અને શુક્ર સાથે યુતિ કરી રહ્યાં છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે બુધ-શનિનો યોગ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના નવમાં ભાવમાં બુધ અને લગ્ન ભાવમાં શનિ બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકોને ઘણા ક્ષેત્રમાં સફળતા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેવાની છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. આ રાશિના જાતકોને પરિવાર, કરિયર અને આર્થિક સ્થિતિ પર સકારાત્મક પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે.
સિંહ રાશિ
આ રાશિના જાતકો માટે પણ શનિ-બુધનો અર્ધકેન્દ્ર યોગ લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. આ રાશિના આઠમાં ભાવમાં બુધ અને શનિ છઠ્ઠા ભાવમાં બિરાજમાન છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ મિશ્રિત ફળ આપી શકે છે. જમીન-ભવનનો લાભ મળી શકે છે. કોઈ લોન લેવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો તેમાં સફળતા મળી શકે છે. પરંતુ પૈસાના મામલામાં ચાવતેતી રાખવી જરૂરી છે. વાણી પર સંયમ રાખો તો પાર્ટનર અને પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થઈ શકે છે. વિદેશી ક્ષેત્રથી તમને સારો લાભ મળી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે બુધનું મકર રાશિમાં રહી શનિ સાથે અર્ધકેન્દ્ર યોગ બનાવવો શુભ સાબિત થઈ શકે છે. આ રાશિના જાતકો માટે આ સમયગાળો શાનદાર રહેશે. તમારી ગોચર કુંડળીમાં બુધ નવમાં અને શનિ ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કામ થઈ શકે છે. આ સાથે ધન-ધાન્યમાં વધારો થશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી રહેશે. સુખ-સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તમારી કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ શકે છે. બિઝનેસમાં પણ ઘણા શુભ અવસર મળી શકે છે. આધ્યાત્મ તરફ તમારો ઝુકાવ રહેશે. તેવામાં તમે ઘણી ધાર્મિક યાત્રાઓ પર જઈ શકો છો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
