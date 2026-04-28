May Grah Gochar 2026: મે મહિનામાં બુધ અને શનિની યુતિથી બનશે દુર્લભ યોગ, સોનાની જેમ ચમકી જશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય
May 2026 Budh Shani Yuti: મે મહિનામાં બુધ અને શનિની યુતિ બની રહી છે, જેનાથી દ્વિદ્વાદશ યોગ બનશે. આ યોગ ચાર રાશિઓ માટે સારા સમાચાર લાવશે. આવો જાણીએ બુધ અને શનિની યુતિથી ક્યા જાતકોને લાભ થશે.
May 2026 Budh Shani Yuti: મેનો મહિનો 4 રાશિઓ માટે શુભ અને લાભકારી રહેશે. મેની શરૂઆતમાં બુધ અને શનિ યુતિ બનાવશે. આ યુતિથી દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગનું નિર્માણ થશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં આ યોગ અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. 8 મેએ બુધ અને શનિ ગ્રહ 30 ડિગ્રીના ખાસ કોણ પર બિરાજમાન હશે, જેનાથી દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ બનશે. જમને જણાવી દઈએ કે શનિ દેવ ન્યાયના દેવતા માનવામાં આવે છે, અને તે વ્યક્તિને કર્મના આધારે ફળ આપે છે. તો બુધ બુદ્ધિ અને સંવાદના કારક માનવામાં આવે છે. તેવામાં બુધ અને શનિની યુતિ કેટલાક જાતકો માટે લાભકારી રહેશે. આવો જાણીએ આ ગ્રહોની યુતિ અને યોગથી કયા જાતકોને લાભ થશે.
શનિ-બુધની યુતિથી આ રાશિઓને મળશે લાભ
વૃષભ રાશિઃ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ વૃષભ રાશિના જાતકોને આર્થિક રૂપથી મજબૂત બનાવશે. આવકમાં વધારો થઈ શકે છે. વેપારમાં પણ ફાયદો થશે. નોકરીમાં નવી તક મળશે. શનિ-બુધની યુતિથી વૃષભ રાશિના જાતકોને ધનનો અપાર લાભ મળશે.
મિથુન રાશિઃ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગના શુભ પ્રભાવથી મિથુન રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સારો ફેરફાર જોવા મળશે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. પ્રમોશનનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે. વેપારમાં અનેક ગણો નફો મળશે, કોઈ મોટી ડીલ હાથમાં આવી શકે છે.
કન્યા રાશિઃ આ રાશિના જાતકોના ઘણા અટવાયેલા કામ પૂરા થશે. અટવાયેલા નાણા પરત મળી શકે છે. ધન સાથે જોડાયેલી સમસ્યા દૂર થશે, જેનાથી આર્થિક સ્થિતિમાં મજબૂતી આવશે. દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગ કન્યા રાશિના જાતકો માટે ફળયાદી રહેશે.
મકર રાશિઃ દ્વિદ્વાદશ દ્રષ્ટિ યોગના પ્રભાવથી મકર રાશિના જાતકોને આર્થિક રૂપથી લાભ મળશે. આવકમાં વધારાનો યોગ છે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર આવશે. ઘર-પરિવારમાં સુખ, સમૃદ્ધિ, શાંતિ અને ખુશીઓ રહેશે. તો તમારા પરિવારનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમારા કામ સરળતાથી પૂરા થશે.
