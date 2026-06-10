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Vish Yog: આખરે બની ગયો ઘાતક વિષ યોગ, 3 રાશિવાળા ખુબ સાવધાન રહેજો, વિનાશકારી પરિણામો જોવા મળી શકે

Shani Chandrama Yuti: ગ્રહોના ચાલ અને રાશિ પરિવર્તન કે નક્ષત્ર પરિવર્તનથી અનેક શુભ અશુભ યોગ બનતા હોય છે. આજે અને કાલે મીન રાશિમાં ચંદ્રમા અને શનિની યુતિ થવાથી અત્યંત ઘાતક વિષ યોગ બન્યો છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ સાવધાન રહેવું પડશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 10, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:56 AM IST
Vish Yog: આખરે બની ગયો ઘાતક વિષ યોગ, 3 રાશિવાળા ખુબ સાવધાન રહેજો, વિનાશકારી પરિણામો જોવા મળી શકે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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