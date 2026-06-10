/Vish Yog: આખરે બની ગયો ઘાતક વિષ યોગ, 3 રાશિવાળા ખુબ સાવધાન રહેજો, વિનાશકારી પરિણામો જોવા મળી શકે

જૂન મહિનાના બે દિવસ 3 રાસિઓ માટે ખુબ જ પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે. વાત જાણે એમ છે કે 10 જૂન અને 11 જૂનના રોજ મીન રાશિમાં ચંદ્રમા અને શનિની યુતિથી વિષ યોગનું નિર્માણ થયું છે. જ્યોતિષમાં આ યોગ અશુભ પરિણામ આપનારો ગણાય છે. આવામાં તમામ રાશિઓના જાતકોને કઈક ને કઈક પરિવર્તન જરૂર જોવા મળશે. પરંતુ જ્યોતિષનું માનીએ તો 3 રાશિઓ એવી છે જેણે આ યોગથી ખુબ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જાણો 48 કલાક કઈ રાશિઓ માટે ભારે રહી શકે છે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે વિષ યોગ પરેશાનીવાળો સાબિત થઈ શકે છે. તમને આ સમયગાળામાં માનસિક અશાંતિનો સામનો કરરવો પડી શકે છે. તમારે વાણી પર સંયમ રાખવો પડશે. કોઈ પણ પ્રકારના વાદ વિવાદથી બચીને રહો નહીં તો નુકસાન કરાવી શકો છો. પૈસાની લેવડદેવડમાં પણ સાવધાની રાખવી પડશે. કોઈ પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરવો.
વૃશ્ચિક રાશિ
આ રાશિવાળા માટે 10-11 જૂનનો સમય ઉતારચડાવવાળો સાબિત થઈ શકે છે. વિષ યોગ તમારા કાર્યોમાં અડચણો લાવી શકે છે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે લડાઈ ઝઘડો થઈ શકે છે. મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે. ગાડી ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી. કોઈ પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરવો.
કુંભ રાશિ
વિષ યોગ કુંભ રાશિવાળાનો માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને પણ બેદરકારી રાખવી તમને નુકસાન કરાવી શકે છે. ઓફિસમાં સિનિયરો સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વાદવિવાદ થઈ શકે. આ સમયગાળામાં કોઈ મોટો નિર્ણય લેવાથી બચવું. સ્વાસ્થ્ય અંગે સતર્ક રહેવું.
વિષ યોગના ખરાબ પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)