Mulank: આ મૂલાંકના લોકો શનિ કૃપાથી બને કરોડપતિ, આ લોકોનું ભાગ્ય 30 વર્ષની ઉંમર પછી અચાનક પલટી મારે

Shani Dev favourite Mulank: અંક જ્યોતિષ અનુસાર મૂલાંક 8 વાળા લોકો પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા હોય છે. તેઓ જીવનમાં સફળતા ધીરે ધીરે પ્રાપ્ત કરે છે પરંતુ આ સફળતા સ્થાયી હોય છે. એક ઉંમર પછી ભાગ્ય તેમને સાથ આપવા લાગે છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 31, 2025, 07:49 AM IST

Shani Dev favourite Mulank: વેદિક જ્યોતિષની જેમ અંક જ્યોતિષનું પણ મહત્વ છે. અંકશાસ્ત્રમાં જન્મ તારીખના આધારે વ્યક્તિના ભવિષ્ય અને પર્સનાલિટી વિશે જણાવવામાં આવે છે. ન્યુમરોલોજી અનુસાર કેટલીક ખાસ તારીખોએ જન્મેલા લોકો જીવનમાં અચાનક સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે તેમના પર શનિદેવની વિશેષ કૃપા હોય છે. 

મૂલાંક વ્યક્તિની જન્મ તારીખનો સરવાળો હોય છે. મૂલાંક પરથી વ્યક્તિ વિશે ઘણું બધું જાણી શકાય છે. જે રીતે દરેક રાશિનો સ્વામી ગ્રહ હોય છે તે રીતે દરેક મૂલાંકનો પણ એક સ્વામી ગ્રહ હોય છે. આ ગ્રહનો પ્રભાવ પણ મૂલાંક પર જોવા મળે છે. આજે આપણે મૂલાંક 8 વિશે વિગતવાર જાણીએ..

જે લોકોનો જન્મ કોઈપણ મહિનાની 8, 17 કે 26 તારીખે થયો હોય તેનો મૂલાંક આઠ હોય છે. મૂલાંક 8 નો સ્વામી ગ્રહ શનિ ગ્રહ હોય છે. એટલે કે મૂલાંક 8 ના લોકો પર શનિનો પ્રભાવ જોવા મળે છે. આ મુલાંક વાળા લોકો મહેનતી, ગંભીર અને દુરદર્શી હોય છે. તે જીવનના કોઈપણ પડકારથી ડરતા નથી.

મૂલાંક 8 ના લોકોના જીવન પર શનીનો વિશેષ પ્રભાવ જોવા મળે છે. આ મુલાંકના લોકો પર શનિદેવના આશીર્વાદ પણ રહે છે. કર્મ ફળના દેવતા શનિ આ લોકોને મહેનતનું પૂરું ફળ પણ આપે છે. જોકે ઘણી વખત આ ફળ મોડું મળે છે. અંકશાસ્ત્ર અનુસારના લોકોના જીવનમાં શરૂઆતના સમયમાં સંઘર્ષ પણ રહે છે. પરંતુ 30 વર્ષની ઉંમર પછી તેમની મહેનત રંગ લાવે છે અને સફળતાના દરવાજા ખુલી જાય છે. 

મૂલાંક 8 ના લોકો શનિ કૃપાથી જમીન પ્રોપર્ટી અને બિઝનેસમાં અચાનક જ મોટો ફાયદો મેળવી શકે છે. શનિદેવની કૃપાથી આ મુલાકના લોકો 30 વર્ષની ઉંમર પછી ધન, સમૃદ્ધિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.. આવા લોકો અચાનક મોટા વેપારી કે પ્રખ્યાત રાજનેતા પણ બનતા હોય છે. આ મુલાંકના લોકોને જ્યારે તેમની મહેનતનું ફળ મળવા લાગે છે તો તેઓ દેશ-દુનિયામાં નામ કમાય છે.. મૂલાંક 8ના લોકો વેપારમાં પણ ખૂબ સફળ બને છે તેઓ મોટા બિઝનેસ ટાયકુન પણ બની શકે છે અને સમાજમાં માન સન્માન પણ કમાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

