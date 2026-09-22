/શનિ બદલશે નક્ષત્ર: આ 4 રાશિઓની તિજોરી છલકાઈ જશે, નોકરી-વેપારમાં મળશે કલ્પના બહારનો ફાયદો!

Nakshatra shani rashifal 2026 : આજથી 18 દિવસ બાદ એટલે કે 9 ઓક્ટોબરથી શનિની ચાલ બદલાવા જઈ રહી છે. શનિ આ સમયે રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. 9 ઓક્ટોબરના રોજ શનિ ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં જશે જે બુધનું જ નક્ષત્ર છે. શનિને ન્યાયના દેવતા કહેવામાં આવે છે. જેઓ કર્મોના હિસાબે ફળ આપે છે. જો બુધ સારી સ્થિતિમાં હોય તો નોકરી અને બિઝનેસ જેવી ચીજોમાં મોટો આર્થિક લાભ અપાવે છે. પંડીત નરેન્દ્ર ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે, શનિનું નક્ષત્ર પરવિર્તન રાત 7 વાગેને 28 મિનિટ પર થશે. શનિ નક્ષત્ર બદલશે તુરંત તેનો પોઝિટીવ પ્રભાવ વૃષભ, કન્યા, તુલા અને મકર રાશિના જાતકો પર પડવા લાગશે. જાણી લો આ રાશિઓ પર પરિવર્તનની શું અસર થશે.
આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ફાયદો
વૃષભ રાશિ પર શનિ નક્ષત્રના પરિવર્તનની અસર
શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે મોટી રાહત લઈને આવનારું છે. આ જાતકોને નોકરીમાં મહેનતનું મોટું ફળ મળશે, સીનિયર પણ તમને સાથ આપશે. વેપાર સાથે જોડાયેલા કેટલાક નવા લોકો સાથે મીટિંગ તમારા ાટે ફાયદાકારક રહેશે. કમાણીના પણ નવા સોર્સ જોવા મળશે. આગળનો નવો રસ્તો ખુલશે. પૈસાની સ્થિતિ પહેલાં કરતાં વધારે સારી થશે. જો તમારું કોઈ કામ રોકાઈ ગયું હોય તો આ તમારા માટે સૌથી સારો સમય છે. દરેક ચીજો તમારી ઈચ્છા મુજબ થશે. આમ શનિનું નક્ષત્ર પરિવર્તન વૃષભ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે.
કન્યા રાશિ
જો તમે નોકરી કરતા હો તો આ સમય તમારા માટે સૌથી શ્રેષ્ઠ પુરવાર થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી તમારું કોઈ અટકેલું કામ પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. સીનિયરને કામ પસંદ આવશે અને તમારા કામના વખાણ પણ થશે. બની શકે કે આ વચ્ચે તમને કોઈ નવી જવાબદારી મળી શકે છે. બિઝનેસ સંલગ્ન પણ કોઈ નવી ડીલ થઈ શકે છે. આ ડીલ અંતર્ગત તમને મોટો ફાયદો થવાની સંભાવના છે. પૈસાની અછત હવે પૂર્ણ થવામાં છે. તમારા નસીબ ખૂલી રહ્યાં છે. પરિવારમાં પણ ખુશીઓનો માહોલ રહેશે. કોઈ જૂનો કોન્ટેક્ટ તમને મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે.
તુલા રાશિ
કરિયરને લઈને તમારા માટે આ સારો સમય છે. એ બધુ જ થશે જે તમે વિચારીને બેઠા છો. નોકરીમાં મોટી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ મળી શકે છે. તમે અત્યારસુધી જે પ્રયાસો કરી રહ્યાં હતા એમાં તમને હવે સફળતા મળવાના પૂરા ચાન્સ છે. તમે પોતાના કામને લઈને પણ ગંભીરતાથી વિચારી શકો છો. આ સમયે તમે જે નિર્ણય લેશો એ આધારે તમારા માટે આગળનો રસ્તો બનતો જશે.
મકર રાશિ
શનિ આ રાશિના ગ્રહ સ્વામી હોવાને કારણે આ રાશિના જાતકો માટે આ ફેરફાર મોટો ફાયદો કરાવી શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન થવાના ચાન્સને કારણે તમારું મન ખુશ રહી શકે છે. વેપારમાં પણ તમને કમાણીની મોટી તક મળશે. કોઈ જૂનું કામ તમને હવે ફાયદો કરાવી શકે છે. આ વચ્ચે તમારો કોન્ફિડન્સ પણ વધશે. ફક્ત એટલું ધ્યાન રાખજો કે જો તમે કોઈ ઈન્વેસ્ટ કરવાના હો તો સાચવીને નિર્ણય લેજો. ઉતાવળમાં તમે ખોટો નિર્ણય લઈ શકો છે. જે તમારા માટે નુક્સાનનો સોદો સાબિત થઈ શકે છે.
Disclaimer: આ લેખમાં આપેલી તમામ જાણકારીઓ માટે અમે એવો કોઈ દાવો કરતા નથી કે આ સાચી અને એકદમ સટિક છે. વધુ જાણકારી માટે આ સંલગ્ન વિશેષજ્ઞની સલાહ લો એ બહુ જ જરૂરી છે.