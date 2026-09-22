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શનિ બદલશે નક્ષત્ર: આ 4 રાશિઓની તિજોરી છલકાઈ જશે, નોકરી-વેપારમાં મળશે કલ્પના બહારનો ફાયદો!

Transit Saturn Mercury : 9 ઓક્ટોબર 2026ની રાતથી શનિ ભગવાન પોતાનું નક્ષત્ર બદલવા જઈ રહ્યાં છે. આ દિવસે શનિ બુધના નક્ષત્રમાં જવાના હોવાથી આ 4 રાશિઓને એમના સારા કર્મોનું ફળ મળી શકે છે. જે વસ્તુઓ તમને આજદીન સુધી મળી શકી નથી એ મળી શકે છે. તમારા ભાગ્ય ખૂલવા જઈ રહ્યાં છે. જાણી લો આ કઈ 4 રાશિઓ છે જેમને ફાયદો થવાનો છે. 

Written ByKaran Rajput
Published: Sep 22, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 04:55 PM IST
શનિ બદલશે નક્ષત્ર: આ 4 રાશિઓની તિજોરી છલકાઈ જશે, નોકરી-વેપારમાં મળશે કલ્પના બહારનો ફાયદો!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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