Shani Gochar 2026: વર્ષ 2026મા આ ત્રણ રાશિઓને મળશે શનિદેવના આશીર્વાદ, ધન-સંપત્તિ વધશે, કરિયરમાં થશે પ્રગતિ
Shani Gochar 2026: વર્ષ 2026મા શનિદેવની ચાલ ઘણી રાશિઓ માટે પરીક્ષાની ઘડી બની શકે છે, તો કેટલાક માટે ભાગ્યનો દ્વાર ખોલી શકે છે. આ દરમિયાન કરિયર, સ્વાસ્થ્ય અને પારિવારિક જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ સંભવ છે.
Shani Gochar 2026: નવા વર્ષની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને કોઈપણ વર્ષ કેવું રહેશે સારૂ કે પડકારજનક, તે ઘણી હદ સુધી શનિ અને બૃહસ્પતિની સ્થિતિ પર નિર્ભર કરે છે. વર્ષ 2026મા શનિ દેવ ક્યાં સ્થિત રહેશે, અલગ-અલગ રાશિઓ પર તેનો શું પ્રભાવ પડશે, કયા લોકો માટે આ સમય શુભ રહેશે અને કોના માટે મુશ્કેલી લાવશે, તેણે કયા ઉપાય કરવા જોઈએ. આવો જાણીએ.
વર્ષ 2026મા શનિદેવની સ્થિતિ
2026 માં, શનિદેવ આખા વર્ષ માટે મીનમાં રહેશે. 27 જુલાઈ, 2026 ના રોજ શનિ વક્રી થશે અને 11 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ માર્ગી થઈ જશે, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન મીનમાં રહેશે. પરિણામે, કુંભ, મીન અને મેષ રાશિના લોકો સાડા સતીનો અનુભવ કરતા રહેશે, જ્યારે સિંહ અને ધનુરાશિ ધૈય્યા હેઠળ રહેશે. જૂન અને ડિસેમ્બર વચ્ચે તેની અસરો થોડી વધઘટ થઈ શકે છે.
શનિ અને ગુરુ એવા ગ્રહો છે જેમની ગતિ રાષ્ટ્ર અને વિશ્વનો માર્ગ બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. 2026 માં, શનિ મીન રાશિમાં સ્થિર રહેશે, જ્યારે ગુરુ મિથુન, કર્ક અને સિંહ રાશિમાંથી ગોચર કરશે. શનિ અને ગુરુ વચ્ચેનો મધ્ય સંબંધ જૂન 2026 સુધી ચાલુ રહેશે, જે વૈશ્વિક અશાંતિ અને અસ્થિરતામાં વધારો કરી શકે છે. એપ્રિલથી શરૂ થતા સંવતમાં, ગુરુ રાજા હશે, અને મંગળ મંત્રી હશે. રાજા તરીકે ગુરુનું સ્થાન સામાન્ય રીતે અશુભ માનવામાં આવે છે. તેથી, એપ્રિલ, મે અને જૂન 2026 ની વચ્ચે, સમગ્ર વિશ્વમાં ઉથલપાથલ, રાજકીય પરિવર્તન અને અસ્થિરતાના સંકેતો છે. ભારતની કુંડળી મંગળના પ્રભાવ હેઠળ છે, અને મંગળ પણ આ વર્ષે મંત્રી છે. તેથી, ભારતીય રાજકારણમાં મોટા ફેરફારો, પદ પરથી રાજીનામું અને સત્તામાં પરિવર્તન શક્ય છે.
આ દરમિયાન ભારતના પાડોશી દેશ વિશેષ રૂપથી બાંગ્લાદેશ, નેપાળ અને પાકિસ્તાનમાં પણ ભારે ઉથલ-પાથલ જોવા મળી શકે છે. તેના પ્રભાવને કારણે 2026ની શરૂઆતથી નોકરી બદલવી, ટ્રાન્સફર, છટણી અને કરિયરોમાં અસ્થિરતાનો સંકેત મળે છે, જે જૂન સુધી જારી રહી શકે છે. તો આવો જાણીએ વર્ષ 2026મા શનિદેવ કઈ રાશિઓને શુભ પરિણામ આપશે અને કોને અશુભ.
મેષઃ મેષ રાશિ પર સાડાસાતી જારી રહેશે. કરિયરમાં મજબૂતીમાં ફેરફાર, સ્થાન પરિવર્તન અને બિનજરૂરી ચિંતાઓ પરેશાન કરી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં ઉતાર-ચઢાવ રહેશે અને માન-સન્માન પર અસર પડી શકે છે. આ વર્ષ દરમિયાન દરરોજ “शं शं शनैश्चराय नमः” મંત્રનો જાપ કરવો લાભદાયક રહેશે.
વૃષભઃ વર્ષ 2026મા વૃષભ રાશિ માટે શનિ અત્યંત શુભ રહેશે. અગિયારમાં ભાવમાં શનિનું ગોચર અટવાયેલા કામ પૂરા કરાવશે. વિવાદો અને કેસમાં સફળતા મળશે. કરિયરમાં મોટુ પદ, મોટો લાભ અને સમજી-વિચારીને કરવામાં આવેલું સ્થાન પરિવર્તન ફાયદાકારક રહેશે. શનિવારે અન્ન કે ભોજનનું દાન કરો.
મિથુન - દસમા ભાવમાં શનિનું ગોચર સ્થાનાંતરણની શક્યતાઓ બનાવી રહ્યું છે. માર્ચ અને મે વચ્ચે પરિવર્તન શક્ય છે, જે આખરે લાભ લાવશે. કારકિર્દી અને નાણાકીય પરિસ્થિતિ મજબૂત રહેશે, પરંતુ કામનું દબાણ વધારે રહેશે. શનિવારે પીપળાના ઝાડ નીચે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
કર્ક - નવમા ભાવમાં શનિ જીવનમાં મોટા ફેરફારો લાવશે. વૈવાહિક અને પારિવારિક જીવનમાં તણાવ શક્ય છે. તમારા પિતાના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો. બાળકો અને લગ્નની શક્યતાઓ શુભ છે. આખું વર્ષ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાથી ફાયદો થશે.
સિંહ - ધૈય્યનો સિંહ રાશિ પર ગંભીર પ્રભાવ પડશે. સ્થાનાંતરણ, અકસ્માતો, કારકિર્દીનું દબાણ અને સંબંધોમાં તકરાર થવાની શક્યતાઓ છે. સાવધાની રાખવામાં નિષ્ફળતાથી નુકસાન થઈ શકે છે. દરરોજ 108 વખત શનિ મંત્રનો જાપ કરો અને શનિવારે પીપળાના ઝાડ નીચે દીવો પ્રગટાવો.
કન્યાઃ સાતમાં ભાવમાં શનિ નોકરી અને વેપારમાં લાભ અપાવશે, પરંતુ સ્વાસ્થ્ય ખાસ કરી હાડકા, નસો અને માઇગ્રેનની સમસ્યા પરેશાન કરી શકે છે. પરિવારના વૃદ્ધોના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. નિયમિત શનિ મંત્રનો જાપ કરો.
તુલાઃ છઠ્ઠા ભાવમાં શનિનું ગોચર અત્યંત શુભ છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થશે અને લગ્નની સંભાવનાઓ ઉભી થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. શનિવારે ગરીબોને ભોજનનું દાન કરો.
વૃશ્ચિકઃ પાંચમાં ભાવમાં શનિ સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક તણાવ વધારી શકે છે. કરિયરમાં વિચાર્યા વગર જોખમ ન લો. લગ્ન અને સંતાનનો યોગ શુભ છે. શનિવારે પીપળાની નીચે દીવો પ્રગટાવવો લાભદાયક રહેશે
ધનઃ ઢૈય્યાનો પ્રભાવ રહેશે. શરૂઆતી મહિનામાં રાહત મળશે, પરંતુ બાદમાં આર્થિક દબાવ વધી શકે છે. સ્થાન પરિવર્તનનો પ્રબળ યોગ છે. મોટા નિર્ણય જૂન પહેલા લો અને નિયમિત શનિ મંત્રનો જાપ કરો.
મકરઃ ત્રીજા ભાવમાં શનિની સ્થિતિ અત્યંત શુભ રહેશે, જેનાથી મકર રાસિના જાતકોને કરિયર, ધન અને પ્રયાસોમાં સફળતા મળશે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને તક મળશે. શનિવારે અન્ન અને વસ્ત્રનું દાન કરો.
કુંભઃ કુંભ રાશિના જાતકો માટે ઉતરતી સાડાસાતી સંઘર્ષ વધારશે. મહેનત વગર ફળ મળશે નહીં. સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક તણાવની સમસ્યા રહી શકે છે. કરિયરમાં જોખમ ન લો. આ વર્, દરમિયાન શનિ મંત્રનો જાપ અને શનિવારે દીપદાન કરો.
મીનઃ સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. કરિયર અને આર્થિક દબાવ રહેશે. મજબૂત વિકલ્પ વગર નોકરી ન છોડો. મોટું રોકાણ અને નિર્ણય સમજી વિચારીને કરો. લગ્ન અને વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રોપર્ટીનો યોગ શુભ છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
