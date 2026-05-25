/Shani Gochar 2026: બેક-ટૂ-બેક શનિ ગોચર! 2026ના અંત સુધી આ રાશિઓની બલ્લે-બલ્લે, થશે પૈસાનો વરસાદ!

Shani Gochar: વર્ષ 2026નો સમય જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ હલચલભર્યો રહેવાનો છે. 2 જુલાઈથી લઈને 11 ડિસેમ્બર વચ્ચે ન્યાયના દેવતા શનિ પોતાની ચાલ અને સ્થિતિમાં ચાર વખત ફેરફાર કરવાના છે. શનિની આ બદલાતી ચાલથી 4 વિશેષ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી જવાનું છે. જાણો શું તેમાં તમારી રાશિ સામેલ છે?
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને ન્યાયના દેવતા અને કર્મફળ દાતા માનવામાં આવે છે. શનિની ચાલમાં થનારા નાના ફેરફારની અસર દરેક 12 રાશિઓના જીવનમાં પડે છે. જુલાઈથી ડિસેમ્બર સુધીનો સમય જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિએ ખાસ રહેવાનો છે. આ દરમિયાન શનિ દેવ પોતાની ચાલ, સ્થિતિ અને નક્ષત્રમાં 4 મોટા ફેરફાર કરશે. શનિની આ બદલાતી ચાલથી કેટલાક જાતકોને કરિયર, બિઝનેસ અને આર્થિક સ્થિતિમાં લાભ થઈ શકે છે. આવો જાણીએ શનિની ચાલમાં ક્યારે ફેરફાર થશે.
શનિની ચાલમાં ફેરફારની 4 તારીખો
2 જુલાઈ 2026 (શનિ પદ નક્ષત્ર પરિવર્તન) જુલાઈની શરૂઆતમાં શનિ દેવ બુધના નક્ષત્ર રેવતી નક્ષત્રના બીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે.
27 જુલાઈ 2026 (વક્રી ચાલ): શનિ દેવ મીન રાશિમાં રહેતા પોતાની ઉલ્ટી (વક્રી) ચાલ શરૂ કરશે. આ વક્રી અવસ્થા કુલ 138 દિવસ સુધી રહેશે, જેમાં શનિ કર્મોનો હિસાબ કરશે.
9 ઓક્ટોબર 2026 (નક્ષત્રમાં વાપસી); ઉલટી ચાલ ચાલતા શનિ દેવ રેવતી નક્ષત્રમાં પાછા ફરશે અને ફરીથી ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં આવી જશે.
11ડિસેમ્બર 2026 (માર્ચી ચાલ): વર્ષના અંતમાં શનિ દેવની વક્રી ચાલ ખતમ થશે અને ફરી માર્ગી અવસ્થામાં આવી જશે. આ સાથે લોકોના અટવાયેલા કામોમાં તેજી આવશે.
શનિ દેવની સ્થિતિ આ ચાર રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી
વૃષભ રાશિઃ વૃષભ રાશિના લોકો માટે શનિ દેવની આ ચાલ પ્રગતિના નવા રસ્તા ખોલશે. નોકરી કરનાર જાતકોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટવાયેલા કે ફસાયેલા પૈસા પરત મળવાની આશા છે. વેપારમાં રોકાણનો ફાયદો થશે અને પરિવારમાં માહોલ ખુશીથી ભરેલો રહેશે.
મિથુન રાશિઃ મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સમય નવી આશા લઈને આવશે. લાંબા સમયથી નોકરી શોધી રહેલા યુવાઓને કોઈ શુભ સમાચાર મળી શકે છે. કરિયરમાં આગળ વધવાની તક મળશે. બિઝનેસના સિલસિલામાં નવા લોકો સાથે સંપર્ક વધશે, જે ભવિષ્યમાં મોટો લાભ આપશે. સમાજમાં માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
તુલા રાશિઃ તુલા રાશિના જાતકો પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહેવાની છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મોટા ફેરફારનો યોગ છે. જે લોકો નોકરી બદલવાનો વિચાર કરી રહ્યાં છે, તેને ઈચ્છા પ્રમાણે તક મળશે. વેપારમાં સારો લાભ થશે અને આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી વધુ મજબૂત થશે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામ કરનારને આ સમયમાં કોઈ મોટી સફળતા મળી શકે છે.
ધન રાશિઃ ધન રાશિના જાતકો માટે આ સમય ભાગ્યશાળી રહેશે. બિઝનેસમાં કોઈ મોટી અને ફાયદાકારક ડીલ ફાઇનલ થઈ શકે છે. નવું કામ શરૂ કરવા માટે સમય ઉત્તમ છે. ધન લાભનો પ્રબળ યોગ બની રહ્યો છે, જેનાથી જૂના દેવા અને આર્થિક તણાવ દૂર થશે. પારિવારિક જીવનમાં પણ સુખ-શાંતિ રહેશે.