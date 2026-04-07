મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ શનિ દેવ આ રાશિના જાતકોને આપશે રાહત, 2027માં સાડાસાતીમાંથી મળશે મુક્તિ!

ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualમેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરવાની સાથે જ શનિ દેવ આ રાશિના જાતકોને આપશે રાહત, 2027માં સાડાસાતીમાંથી મળશે મુક્તિ!

Shani Gochar 2027 Effect on Zodiac: જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, શનિ 3 જૂન 2027ના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છે. એવું કહેવાય છે કે, જ્યારે પણ શનિની ચાલ બદલાય છે, ત્યારે તેની જીવન પર વ્યાપક અસર જોવા મળે છે. આવી સ્થિતિમાં ચાલો જાણીએ કે, વર્ષ 2027માં જ્યારે શનિદેવ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે, ત્યારે કોને સાડાસાતીમાંથી મુક્તિ મળશે અને કઈ રાશિના જાતકોએ વિશેષ સાવધાન રહેવું પડશે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:23 PM IST
  • શનિ મેષ રાશિમાં પ્રવેશતા જ આ રાશિઓને મળશે સાડાસાતીમાંથી મુક્તિ
  • 2027માં મેષ, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોને કષ્ટોમાંથી મળશે રાહત
  • જાણો કઈ રાશિને થશે ધનલાભ અને કોણે રહેવું પડશે સાવધાન?

Shani Gochar 2027: વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને કર્મફળદાતા કહેવામાં આવે છે. શનિની ચાલ સૌથી ધીમી હોય છે, તેથી તેઓ 12 રાશિઓનું એક ચક્ર પૂર્ણ કરવામાં 30 વર્ષનો સમય લે છે. આ સાથે શનિને ક્રૂર ગ્રહ પણ માનવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની કુંડળીમાં શનિની સ્થિતિ સારી નથી હોતી, ત્યારે તેને જીવનમાં અનેક પ્રકારના શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક કષ્ટોનો સામનો કરવો પડે છે.

હાલમાં શનિ દેવ મીન રાશિમાં સંચરણ કરી રહ્યા છે અને 3 જૂન 2027ના રોજ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે પણ શનિની ચાલ બદલાય છે ત્યારે તેની વ્યાપક અસર વ્યક્તિના જીવન પર પડે છે. જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર હાલમાં મેષ, કુંભ અને મીન રાશિ પર શનિની સાડાસાતી ચાલી રહી છે. જ્યારે સિંહ અને ધન રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં એ જાણવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે કે, જ્યારે શનિ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે કઈ રાશિના લોકોને સાડાસાતી કે ઢૈય્યાના કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળશે. આ સિવાય આ દરમિયાન કઈ રાશિના જાતકો પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહેશે, ચાલો જાણીએ.

કઈ રાશિના જાતકોને મળશે સાડાસાતી અને ઢૈય્યામાંથી મુક્તિ?
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, વર્ષ 2027ના જૂન મહિનામાં જ્યારે શનિ દેવ પોતાની ચાલ બદલશે ત્યારે મેષ, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોને વિશેષ લાભ થશે. કારણ કે આ રાશિઓ પર શનિની સાડાસાતી ચાલી રહી છે. જ્યારે શનિ દેવ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે સાડાસાતીથી પીડાતા જાતકોને મોટી રાહત મળશે. તેમને સાડાસાતીના કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. આ સિવાય અત્યારે સિંહ અને ધન રાશિ પર શનિની ઢૈય્યા ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં શનિના આ ગોચરથી ધન અને સિંહ રાશિના જાતકોને ઢૈય્યાના કષ્ટોમાંથી મુક્તિ મળશે.

શનિદેવ આ રાશિના જાતકોના કષ્ટો દૂર કરશે
જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, શનિના આ ગોચરથી મિથુન અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ વિશેષ લાભ થશે. શનિ દેવની કૃપાથી કરિયર અને બિઝનેસ સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની તકો બનશે. આ સિવાય શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક કષ્ટો દૂર થશે.

2027માં આ રાશિઓ પર શરૂ થશે સાડાસાતી અને ઢૈય્યા
જ્યોતિષીય ગણતરી અનુસાર, વર્ષ 2027માં જ્યારે શનિ દેવ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે વૃષભ રાશિના જાતકો પર સાડાસાતીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થશે. જ્યારે કન્યા અને મકર રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યા શરૂ થશે. આવી સ્થિતિમાં આ સમયગાળા દરમિયાન આ રાશિના જાતકોને માનસિક તણાવ, શારીરિક પીડા અને આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ સિવાય નોકરી-ધંધામાં સંકટ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. વિવાહિત જીવનમાં જીવનસાથી સાથે અણબનાવ અને ઝઘડાનો ડર રહેશે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

