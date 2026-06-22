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શનિના રાશિ પરિવર્તનની સાથે જ આ રાશિ પર ઉદયકાળમાં શરૂ થશે સાડા સાતી, જાણો શું કરવું અને શું ન કરવું જોઈએ?

Shani Sada Sati: શનિની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે જેને સાડાસાતી અને ઢૈય્યાના હક મળેલા છે. 2027માં શનિના મેષ રાશિમાં ગોચર સાથે જ વૃષભ રાશિ પર સાડા સાતીનો પ્રથમ તબક્કો શરૂ થશે. આ દરમિયાન જાતકોએ શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:32 AM IST
શનિના રાશિ પરિવર્તનની સાથે જ આ રાશિ પર ઉદયકાળમાં શરૂ થશે સાડા સાતી, જાણો શું કરવું અને શું ન કરવું જોઈએ?
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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