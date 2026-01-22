Shani Gochar: શનિનું મહાગોચર આ 3 રાશિવાળાને રાજા-મહારાજા જેવું સુખ આપશે, મુશ્કેલીઓનો આવશે અંત!
Shani Gochar 2027: ગ્રહો સમયાંતરે ગોચર કરતા રહે છે, રાશિ, નક્ષત્ર પરિવર્તનથી તમામ રાશિના જાતકો પર અને દેશ દુનિયા પર અસર પડે છે. શનિનું ગોચર મહાગોચર ગણાય છે. જેની અસર લાંબા સમય સુધી જાતકો પર પડતી હોય છે. શનિદેવ 2027માં રાશિ બદલશે ત્યારે કઈ રાશિઓ પર શુભ અસર પડી શકે તે ખાસ જાણો.
તમામ ગ્રહોમાં શનિદેવની ગણતરી પાવરફૂલ ગ્રહોમાં થાય છે. શનિદેવ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે આથી તેઓ એક રાશિમાં અઢી વર્ષ જેટલો સમય ભ્રમણ કરે છે. એ જ રાશિમાં ફરીથી આવવામાં તેમને 30 વર્ષ જેટલો સમય વીતી જાય છે. શનિએ વર્ષ 2025ના માર્ચ મહિનામાં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું. એટલે હવે શનિ વર્ષ 2027માં રાશિ બદલશે. શનિ મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. શનિ જેવા મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે કે સાડા સાતી અને ઢૈય્યાની ગણતરી બદલાશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્રીઓના કહેવા મુજબ મેષ રાશિમાં ગોચર કરતાની સાથે જ શનિદેવ 3 રાશિવાળાને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે.
સિંહ રાશિ
વર્ષ 2027માં જેવા શનિદેવ રાશિ બદલીને મેષમાં જશે કે સિંહ રાશિના જાતકોને ઢૈય્યામાંથી મુક્તિ મળશે. આવામાં આ જાતકોના લાંબા સમયથી અટકેલા કામો પૂરા થવા લાગશે. નોકરી અને વેપારના મોરચે સફળતા મળશે. ધનધાન્ય ભરપૂર રહેશે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વધશે. માનસિક દબાણ ઘટશે અને કૌટુંબિક સ્થિતિ પણ સારી રહેશે. તમને ભાગ્યનો ભરપૂર સાથ મળશે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકોને પણ શનિના રાશિ બદલવાથી લાભ થઈ શકે છે. ધનુ રાશિ પરથી પણ શનિની ઢૈય્યાનો પ્રભાવ હટશે. ત્યારબાદ જીવનમાં કેટલાક સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. જૂના રોકાણ અચાનક લાભ કરાવી શકે છે. ઠપ્પ થયેલો વેપાર દોડવા લાગી શકે. કરિયરમાં જો મુશ્કેલીઓ આવતી હશે તો તમને હવે આગળ વધવાની તક પણ મળી શકે છે. મહેનતનું પૂરેપૂરું ફળ મળી શકે.
કુંભ રાશિ
શનિ મેષ રાશિમાં પ્રવેશ કરતા જ કુંભ રાશિના જાતકોને સાડા સાતીમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે કુંભ રાશિના સ્વામી શનિદેવ પોતે છે. વર્ષ 2027 આર્થિક રીતે તમારા માટે ખુબ સારું રહી શકે છે. વેપારમાં આર્થિક સફળતા મળી શકે. નોકરીયતોને પણ આવકમાં વધારો થઈ શકે. સાડા સાતીના કારણે જે નુકસાન કે પરેશાનીઓ ઝેલી હશે તે સમાપ્ત થઈ શકે છે. માનસિક તણાવ, અડચણો, સંઘર્ષ ઘટશે. કરિયર અને આર્થિક મોરચે સુધારાના યોગ બની શકે છે.
