Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualShani Gochar: શનિનું મેષમાં મહાગોચર થતા જ આ રાશિ પર શરૂ થશે મોટી પનોતી, શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય જાણો

Shani Gochar: શનિનું મેષમાં મહાગોચર થતા જ આ રાશિ પર શરૂ થશે મોટી પનોતી, શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય જાણો

Shani Gochar 2027: નવ ગ્રહોમાં શનિ જ એક એવો ગ્રહ છે જેને સાડા સાતી અને ઢૈય્યાના હક મળેલા છે. શનિની સાડાસાતીનો સમયગાળો સાડા સાત વર્ષ જેટલો હોય છે. જ્યારે શનિ કુંડળીના ચંદ્રમાથી બારમા, પહેલા અને બીજા ભાવમાં ગોચર કરે ત્યારે તે સમય અનુશાસન, સંઘર્ષ અને કપરા પરિશ્રમનો હોય છે. એવી માન્યતા છે કે આ દરમિયાન શનિ કર્મો મુજબ ફળ આપીને વ્યક્તિનો માનસિક અને આધ્યાત્મિક વિકાસ કરે છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 21, 2026, 09:50 AM IST

Trending Photos

Shani Gochar: શનિનું મેષમાં મહાગોચર થતા જ આ રાશિ પર શરૂ થશે મોટી પનોતી, શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય જાણો

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિની ગણતરી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં થાય છે. શનિ ન્યાયના દેવતા, કર્મદાતા તરીકે પણ ઓળખાય છે. જાતકોને તેમના કર્મો પ્રમાણે ફળ આપે છે. શનિ ખુબ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે અને એક રાશિમાં લગભગ અઢી વર્ષ સુધી રહે છે. શનિનું બીજી રાશિમાં ગોચર મહાગોચર તરીકે ગણાય છે. જે જાતકોના વ્યક્તિગત જીવન જ નહીં પરંતુ દેશ દુનિયા પર ઊંડો પ્રભાવ પાડે છે. શનિએ 2025માં મીન રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે 2027માં રાશિ બદલશે. જેના કારણે કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો પણ પેદા થઈ શકે છે. 

મેષ રાશિમાં જશે શનિ
વર્ષ 2027ના જૂન મહિનામાં ગ્રહોના ન્યાયાધીશ ગણાતા શનિ મીન રાશિમાંથી મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. આ શનિનું આ રાશિ પરિવર્તન કેટલીક રાશિઓ માટે ગોલ્ડન સમય તો કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો લઈને આવી શકે છે. મેષ રાશિમાં શનિના ગોચરથી સાડાસાતી અને ઢૈય્યાના નવા ચરણ પણ શરૂ થશે. જાણો કઈ રાશિઓ પર શરૂ થશે શનિની સાડાસાતી.

Add Zee News as a Preferred Source

આ રાશિઓ પર શરૂ થશે શનિની સાડાસાતી

વૃષભ રાશિ
શનિના મેષ રાશિમાં ગોચર કરતાની સાથે જ વૃષભ રાશિ પર શનિની સાડાસાતીનો પહેલો તબક્કો શરૂ થશે. 

મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે સાડાસાતીનો બીજો અને સૌથી પ્રભાવશાળી તબક્કો શરૂ શરૂ થશે જે માનસિક અને શારીરિક સંઘર્ષ વધારી શકે છે. 

મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે શનિની સાડાસાતીનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થશે. જે જતા જતા લાભ અને અનુભવ આપીને જશે. 

કોને મળશે સાડાસાતીમાંથી મુક્તિ
શનિના આ ગોચરથી કુંભ રાશિના જાતકોને ખુબ મોટી રાહત મળશે. વર્ષ 2027માં કુંભ રાશિવાળા સાડાસાતીના પ્રભાવથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થશે જેનાથી તેમના અટકેલા કામો ફરીથી ગતિ પકડશે, જીવનમાં સ્થિરતા આવશે. 

શનિની ઢૈય્યાનો પ્રભાવ
શનિના મેષ રાશિમાં આવવાથી કન્યા અને ધનુ રાશિના જાતકો પર શનિની ઢૈય્યાનો પ્રભાવ શરૂ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન આ રાશિઓને સ્વાસ્થ્ય અને ધન મામલે સાવધાની વર્તવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કર્ક અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને ઢૈય્યામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. 

સાડાસાતી દરમિયાન શું ઉપાય કરવા
જો તમારી રાશિ પર સાડાસાતી કે ઢૈય્યા શરૂ થઈ રહી હોય તો ગભરાવવાની જગ્યાએ શનિદેવને પ્રસન્ન કરવા માટે આ ઉપાયો અજમાવો. 

  • શનિવારે કાળા અડદ, કાળા તલ કે સરસવના તેલનું દાન કરવું જોઈએ. 
  • નિયમિત રીતે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો, કારણ કે હનુમાનજીના ભક્તોને શનિદેવ પરેશાન કરતા નથી. 
  • કર્મ પ્રધાન રહેવું જોઈએ. શનિદેવ ન્યાયના દેવતા છે અને આથી કોઈનો હક પડાવવો જોઈએ નહીં અને ગરીબ તથા અસહાય લોકોની મદદ કરવી જોઈએ. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

...और पढ़ें
Shani MahagocharShani GocharastrologySadasatishani dhaiyaHoroscopeRashifal 

Trending news