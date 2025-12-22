Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritual

Shani-Guru Sanyog 2026: વર્ષ 2026મા બનશે ગુરૂ-શનિનો મહાસંયોગ! 4 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ

Shani-Guru Sanyog 2026: 2026 મા શનિ અને ગુરૂની દુર્લભ યુતિ ઘણી રાશિઓ માટે શુભ સાબિત થશે. આ રાશિઓને આર્થિક મજબૂતિ, કરિયરમાં પ્રગતિ અને સામાજિક સન્માન મળશે. આવો આ રાશિઓ વિશે જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 22, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

Shani-Guru Sanyog 2026: વર્ષ 2026મા બનશે ગુરૂ-શનિનો મહાસંયોગ! 4 રાશિઓને થશે બમ્પર લાભ

Shani-Guru Sanyog 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર વર્ષ 2026 ઘણી રાશિઓનું ભાગ્ય બદલનાર સાબિત થઈ શકે છે. આ વર્ષે ગ્રહોની ચાલ ખાસ રહેવાની છે, કારણ કે દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ અને કર્મફળ દાતા શનિ મળી ઘણી યુતિઓનું નિર્માણ કરશે. આ સંયોગ દુર્લભ થવાની સાથે-સાથે અત્યંત શુભ માનવામાં આવી રહી છે. હકીકતમાં વર્ષ 2026મા ગુરૂ બે વખત રાશિ પરિવર્તન (કર્ક અને સિંહમાં) અને શનિ મીન રાશિમાં રહેશે.

એટલું જ નહીં 2026મા હંસ મહાપુરૂષ રાજયોગ, બુધાદિત્ય યોગ, મહાલક્ષ્મી યોગ અને ગજકેસરી યોગ જેવા શુભ યોગ પણ બનશે. આ યોગોના પ્રભાવથી ઘણા જાતકોને માન-સન્માન, આર્થિક મજબૂતી, કરિયરમાં પ્રગતિ અને જીવનમાં લાભ મળશે. આવો જાણીએ 2026મા કઈ રાશિઓને ભાગ્ય સૌથી વધુ લાભ અપાવશે.

Add Zee News as a Preferred Source

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે 2026 લાંબા સમય સુધી ફાયદો આપનાર રહેશે. શનિની મજબૂત સ્થિતિ અને મહાલક્ષ્મી યોગનું બનવું તમારા જીવનમાં સ્થાયિત્વ લઈને આવશે. મહેનત, અનુશાસન અને ધૈર્યની સાથે વધવાથી કરિયરમાં મોટો મુકામ હાસિલ થઈ શકે છે. આવકમાં વધારાનો યોગ છે. કારોબાર સાથે જોડાયેલા લોકોને સારો લાભ મળી શકે છે. કાર્યક્ષમતા વધશે, જેની અસર ધન, સંબંધ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં જોવા મળશે.

મિથુન
મિથુન રાશિના જાતકો માટે 2026 સિદ્ધિઓથી ભરેલું સાબિત થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી જે લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હતા, તે પૂરા થશે. દેવગુરૂ બૃહસ્પતિની અનુકૂળ સ્થિતિ અને ઘણા શુભ યોગ તમને કરિયર, રોજગાર, વેપાર, શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યના ક્ષેત્રમાં આગળ વધારશે. તમારી મહેનતનું શુભ પરિણામ મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બની શકે છે. આ વર્ષે તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી વધુ મજબૂત થશે.

કર્ક
કર્ક રાશિના જાતકો માટે વર્ષ 2026 ખાસ રહેવાનું છે. ખાસ કરી જૂન 2026મા જ્યારે ગુરૂ તમારી રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારે ભાગ્યનો દરવાજો ખુલી જશે. આ દરમિયાન ગજકેસરી યોગનું નિર્માણ થશે, જે જીવનમાં પ્રગતિ, સન્માન અને સુખ-સુવિધાને વધારનારો માનવામાં આવે છે. આર્થિક લાભની સાથે-સાથે સંપત્તિ સાથે જોડાયેલા મામલામાં ફાયદો થઈ શકે છે. પારિવારિક જીવનમાં સંતુલન રહેશે અને માનસિક શાંતિ મળશે.

તુલા
તુલા રાશિના જાતકો માટે 2026 નવા અવસરો અને સકારાત્મક ફેરફારોનું વર્ષ સાબિત થશે. મીન રાશિમાં શનિનું ગોચર તમારા માટે લાભકારી રહેશે. તમારા અધૂરા કામ પૂરા થવા લાગશે. જે લોકો લગ્ન માટે શુભ સમયની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે, તેને શુભ સંકેત મળી શકે છે. તો કરિયર કે બિઝનેસમાં કોઈ મોટી યોજના સફળ થતાં તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આ વર્ષે તમને કમાણીની ઘણી તક મળી શકે છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Saturn transit 2026Jupiter Transit 2026

Trending news