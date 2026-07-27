/શનિ-ગુરુની યુતિ 2026: ગ્રહોની અશુભ ચાલથી આ રાશી જાતકોએ રહેવું પડશે સાવધાન; કરિયર અને આર્થિક મામલે વધી શકે છે ચિંતા

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ અને દેવગુરૂ બૃહસ્પતિને સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યાં શનિ દેવ કર્મફળદાતા અને ન્યાયના દેવતા છે, તો ગુરૂ જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ અને વૃદ્ધિના કારક છે. જ્યારે પણ આ બંને ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર થાય છે તો દેશ દુનિયાની સાથે-સાથે તમામ 12 રાશિઓના જીવનમાં મોટી ઉથલ-પાથલ જોવા મળે છે.
વર્ષ 2026મા 27 જુલાઈએ શનિ દેવ પોતાની વક્રી ચાલ શરૂ કરશે, જે 11 ડિસેમ્બર 2026 સુધી ચાલશે. બીજીતરફ ગુરૂ ગ્રહ 14 જુલાઈથી 9 ઓગસ્ટ 2026 સુધી અસ્ત અવસ્થામાં રહેતા અતિચારી (તીવ્ર) ગતિએ ગોચર કરી રહ્યાં છે. વક્રી શનિની નજર અને ગુરૂ અતિચારીની સ્થિતિનો આ દુર્લભ સંયોગ કેટલીક રાશિઓ માટે નાણાકીય, નાનસિક અને પારિવારિક પડકાર લાવી શકે છે. આવો જાણીએ આ મહત્વપૂર્ણ તારીખો વચ્ચે કઈ રાશિઓએ વિશેષ રૂપથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિના જાતકો માટે વક્રી શનિ અને અતિચારી ગુરૂની સ્થિતિ અચાનક ખર્ચમાં ભારે વધારો લાવી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિ પર દબાવ વધી શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં સહકર્મીઓ કે અધિકારીઓની સાથે કોઈ વાતને લઈને મતભેદ થઈ શકે છે. 11 ડિસેમ્બર સુધી પૈસાની લેતી-દેતી અને કોઈ મોટું રોકાણ સમજીવિચારીને કરો. ખોટા વિવાદોથી દૂર રહો.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન કરિયર અને સ્વાસ્થ્ય પર ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે. કામમાં ઈચ્છીત પરિણામ ન મળવાથી માનસિક તણાવ વધી શકે છે. ભાગદોડ વધુ રહેશે. જેનાથી શારીરિક થાક અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. ગુરૂના અતિચારી પ્રભાવને કારણે ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો. તમારી દિનચર્ચા અને ખાનપાનને સંતુલિત રાખો.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે પારિવારિક અને લગ્ન જીવનમાં થોડી સતર્કતા રાખવી પડશે. જીવનસાથી સાથે સંવાદની કમીને કારણે ગેરસમજણ વધી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સમસ્ય આવી શકે છે. 9 ઓગસ્ટ સુધી વાણી પર સંયમ રાખો અને ઉગ્ર થવાથી બચો. વ્યાવસાયિક સમજુતિ પર હસ્તાક્ષર કરતા પહેલા દસ્તાવેજોને ધ્યાનથી વાંચો.
મીન રાશિ
શનિ દેવ મીન રાશિમાં વક્રી થઈ રહ્યાં છે, તેથી આ રાશિના જાતકો પર તેની સીધો અને ઉંડો પ્રભાવ જોવા મળશે. કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે. મનમાં અજાણ્યો ભય કે ચિંતા રહી શકે છે. કોઈ પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ ન કરો. ધૈર્ય બનાવી રાખો અને નિયમિત રૂપથી તમારી યોજનાનું પુર્વમૂલ્યાંકન કરતા રહો.
અશુભ પ્રભાવથી બચવાના જ્યોતિષીય ઉપાય
- દર શનિવારે શનિ દેવની પૂજા કરો, સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો અને હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરો.
- ગુરૂવારના દિવસે ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરો. કોઈ મંદિરમાં ચણાની દાળ કે કેસરી મિઠાઈનું દાન કરો.
- ઓમ શં શનૈશ્ચરાય નમઃ અને ઉં બૃં બૃહસ્પતયે નમઃ મંત્રનો નિયમિત જાપ કરો.