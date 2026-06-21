Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Spiritual
  • /શનિ આ 3 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી...નાણાકીય બાબતો અને સંબંધોમાં ઉભા થઈ શકે છે પડકાર

શનિ આ 3 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી...નાણાકીય બાબતો અને સંબંધોમાં ઉભા થઈ શકે છે પડકાર

Shani Impact : હાલમાં આ 3 રાશિના વ્યક્તિઓ પર શનિનો પ્રભાવ ખાસ કરીને સ્પષ્ટ છે. આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમના કારકિર્દી અને સંબંધોમાં તેમજ ખર્ચ અને કૌટુંબિક બાબતોમાં સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ત્યારે આ રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:41 PM IST
શનિ આ 3 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલી...નાણાકીય બાબતો અને સંબંધોમાં ઉભા થઈ શકે છે પડકાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RIL New Boss: કોણ હશે રિલાયન્સના ઉત્તરાધિકારી? મુકેશ અંબાણીએ કરી આ મોટી જાહેરાત
Reliance Industries52 min ago
2
Samay Raina54 min ago
3
IND Vs END1 hr ago
4
khatron ke khiladi 151 hr ago
5
fifa world cup 20261 hr ago