/16 મેએ શનિદેવ ખોલશે બંધ કિસ્મતના તાળા... 13 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે એક દુર્લભ મહાસંયોગ

Shani Jayanti 2026 : જ્યોતિષશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ મે 2026નો સમયગાળો અપવાદરૂપે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આનું કારણ એ છે કે 16 મે, શનિવારના રોજ શનિ જયંતિ અને શનિ અમાવસ્યાનો દુર્લભ સંયોગ છે, જે લગભગ 13 વર્ષના અંતરાલ પછી જોવા મળી રહ્યો છે. એવું મનાય છે કે આ દિવસે કરવામાં આવતી પ્રાર્થના, ધાર્મિક વિધિઓની અસર સામાન્ય દિવસો કરતાં અનેક ગણી વધારે હોય છે.
Shani Jayanti 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને ન્યાયના દેવતા અને કર્મોના ફળ આપનાર દેવતા માનવામાં આવે છે. વર્ષ 2026 એ શનિ દેવના આશીર્વાદ મેળવવાની એક અનોખી તક છે, એક એવો પ્રસંગ જેની ભક્તો વર્ષોથી રાહ જોતા હતા. 16 મે, 2026 એ શનિ જયંતિ ઉજવવામાં આવશે. આ વર્ષની શનિ જયંતિનું વિશેષ મહત્વ છે કારણ કે તે શનિવારે આવે છે, જેના કારણે શનૈશ્ચરી અમાવસ્યા તરીકે ઓળખાતા દુર્લભ અને શુભ સંયોગની રચના થાય છે.
એવું માનવામાં આવે છે કે શનિ દેવ એવા દેવતા છે જે વ્યક્તિના કર્મો અનુસાર ફળ આપે છે. આ કારણોસર, તેમને ન્યાયાધીશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જે લોકો પોતાના જીવનમાં પુણ્ય કાર્યો કરે છે તેઓ ભગવાન શનિના કૃપાળુ રહે છે, જ્યારે જે લોકો ખોટા કામો કરે છે તેઓને તેમના કાર્યોના પરિણામો અને સજા ભોગવવા પડે છે.
13 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે દુર્લભ મહાસંયોગ
પંચાંગ અનુસાર, શનિવારે શનિ જયંતિ આવવી એ એક દુર્લભ અને શુભ ઘટના છે. આ દુર્લભ મહાસંયોગ લગભગ 13 વર્ષના અંતરાલ પછી થઈ રહી છે. જ્યોતિષીઓ માને છે કે આ ત્રિપલ સંયોગ શનિવાર, અમાવસ્યા અને શનિ જયંતિનો સંયોગ ભક્તો માટે બંધ કિસ્મતના તાળા ખોલી શકે છે.
શનૈશ્ચરી અમાવસ્યા આટલી ખાસ કેમ ?
ધાર્મિક શાસ્ત્રો અને માન્યતાઓ અનુસાર, સૂર્ય દેવના પુત્ર ભગવાન શનિનો જન્મ જ્યેષ્ઠ મહિનાની અમાવસ્યા તિથિના રોજ થયો હતો. જ્યારે આ ચોક્કસ દિવસે શનિવારે આવે છે, ત્યારે તેનું આધ્યાત્મિક મહત્વ અનેકગણું વધી જાય છે. જે વ્યક્તિઓની કુંડળી હાલમાં શનિની સાડા સાતી અથવા ઢૈયાના પ્રભાવ હેઠળ છે, તેમના માટે આ દિવસ તેમની મુશ્કેલીઓ અને દુઃખોને દૂર કરવા માટે એક દૈવી વરદાન સાબિત થઈ શકે છે. વધુમાં આ દિવસે અમાવસ્યા હોવાથી આ પ્રસંગે દાન કરવાથી પિતૃદોષથી રાહત મળે છે તેવું માનવામાં આવે છે.
શનિ ભગવાનને કેવી રીતે પ્રસન્ન કરવા
આ દિવસે સવારે સ્નાન કર્યા પછી શનિ દેવના મંદિરમાં જવું અને પ્રાર્થના કરવી શુભ માનવામાં આવે છે. શનિ દેવને સરસવનું તેલ અને કાળા તલ અર્પણ કરવા, તેમજ શનિ મંત્રોનો જાપ કરવાથી ખાસ ફળદાયી પરિણામો મળે છે. વધુમાં પીપળના ઝાડ નીચે દીવો પ્રગટાવવા અને તેની આસપાસ પરિક્રમા કરવાથી શનિ દેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે તેવું માનવામાં આવે છે. આ દિવસે લેવામાં આવતા ઉપચારાત્મક પગલાં શનિ ભગવાનના પ્રતિકૂળ પ્રભાવોને ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે અને વ્યક્તિના જીવનમાં ચાલી રહેલા અવરોધોને દૂર કરવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે.
દાન-પુણ્યથી મળશે અનેકગણો ફાયદો
શનૈશ્ચરી અમાવસ્યા પર દાનનું વિશેષ મહત્વ છે. કાળા કપડાં, કાળા ચણા, લોખંડની વસ્તુઓ અને સરસવનું તેલ જેવી વસ્તુઓનું દાન કરવું ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. આ ખાસ દિવસે જરૂરિયાતમંદોને મદદનો હાથ લંબાવવો એ શનિદેવને પ્રસન્ન કરવાની સૌથી સરળ પણ અસરકારક પદ્ધતિ માનવામાં આવે છે.
