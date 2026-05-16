/Shanidev Favourite Rashi: આ 3 રાશિ શનિદેવને હોય છે ખુબ જ વ્હાલી, આજથી તમારો ગોલ્ડન પીરિયડ શરૂ, ચારેકોરથી ધડાધડ પૈસા આવશે!

Shani Jayanti: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિદેવની ગણતરી ક્રૂર, ન્યાયના દેવતા અને કર્મોના ફળ આપનારા દેવતા તરીકે થાય છે. તેઓ ખુબ જ ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે. શનિદેવની કુદ્રષ્ટિ જેમના પર પડી જાય તેમનું જીવન પાયમાલ થઈ જાય છે જ્યારે જેમના પર શનિ કૃપા વરસાવે છે તેમને ન્યાલ કરી નાખે છે. જાણો શનિદેવને કઈ રાશિઓ સૌથી વધુ પ્રિય હોય છે.
આજે શનિ જયંતી છે, એમાં પણ પાછો શનિવાર અને અમાસનો સંયોગ. આજનો દિવસ ખુબ મહત્વપૂર્ણ છે. શનિ જયંત ન્યાયના દેવતા અને કર્મોના ફળ આપનારા ભગવાન શનિને સમર્પિત છે. આજના દિવસે ભગવાન શનિનો જન્મ થયો હતો અને દર વર્ષે આજનો આ દિવસ શનિ જયંતી તરીકે ઉજવાય છે. આજના દિવસે શનિદેવની પૂજા અને ઉપાસના કરવાથી શનિદોષ ઘટે છે. સાડા સાતી અને ઢૈય્યાનો પ્રભાવ પણ ઓછો થાય છે. જીવનમાંથી બાધાઓ દૂર થાય છે. કર્મોના ખરાબ ફળમાંથી રાહત મળે છે. જ્યોતિષીઓના જણાવ્યાં મુજબ શનિદેવની કેટલીક રાશિઓ પર કૃપા દ્રષ્ટિ રહેતી હોય છે. જાણો શનિદેવની આ પ્રિય રાશિઓ વિશે જેમનો શનિ જયંતીથી સુવર્ણ સમય શરૂ થઈ શકે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિમાં શનિ ખુબ શક્તિશાળી ગણવામાં આવે છે. અહીં શનિ પોતાના ઉચ્ચ સ્થાને હોય છે. આથી તેમની અસર પણ વધારે રહે છે. આ રાશિના લોકો સમજી વિચારીને નિર્ણય લે છે અને ન્યાયની ભાવના રાખે છે. સફળતા તેમને થોડી મોડેથી મળે છે પરંતુ સ્થાયી હોય છે. આ લોકો કાયદા, પ્રશાસન, મેનેજમેન્ટ અને વેપાર જેવા ક્ષેત્રોમાં સારું નામ કમાય છે. શનિ તેમને યોગ્ય રસ્તો દેખાડવામાં મદદ કરે છે અને જીવનમાં સંતુલન જાળવી રાખે છે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના સ્વામી શનિ પોતે હોય છે. આથી આ રાશિ પર તેમનો વિશેષ પ્રભાવ રહે છે. શરૂઆતના જીવનમાં સંઘર્ષ અને મહેનત વધુ રહે છે. ખાસ કરીને 30 વર્ષ સુધી. પરંતુ ત્યારબાદ જીવનમાં સુધાર આવવા લાગે છે. મહેનતનું ફળ ધીરે ધીરે મળે છે. કરિયરમાં સ્થિરતા આવે છે અને આવા લોકો લક્ષ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરે છે અને સમજી વિચારીને આગળ વધે છે. ધીરે ધીરે તેઓ પૈસા, સન્માન અને સફળતા બધુ મેળવે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિને શનિની મૂળ ત્રિકોણ રાશિ ગણવામાં આવે છે. જ્યાં તેમનો પ્રભાવ સંતુલિત અને સ્થિર રહે છે. આ રાશિના લોકો નવી સોચ ધરાવે છે અને દૂરંદર્શી હોય છે. તેઓ ટેક્નિકલ, રિસર્ચ, સામાજિક કાર્ય અને મોટા સંગઠનોમાં સારું પ્રદર્શન કરે છે. મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેઓ હિંમત હારતા નથી. સમયની સાથે તેમની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થાય છે અને જીવનમાં સ્થિરતા આવે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શનિનો અસલ પ્રભાવ 30 વર્ષ આસપાસ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળતો હોય છે. આ ત્રણેય રાશિના જાતકોના જીવનમાં 30 વર્ષ બાદ સ્થિરતા વધે છે. કરિયર યોગ્ય દિશામાં આગળ વધે છે અને કમાણી પણ મજબૂત થવા લાગે છે. અનુભવનો વધુ ફાયદો મળે છે અને નિર્ણય સારા લેવાય છે. એવું કહેવાય છે કે શનિની કૃપા મેળવવા માટે પ્રમાણિકતા, અનુશાસન અને સતત મહેનત સૌથી જરૂરી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)