Shani Jayanti 2026 Yog: 13 વર્ષ બાદ શનિ જયંતિ પર દુર્લભ સંયોગ, આ જાતકોને નોકરી-ધંધામાં થશે લાભ
Shani Jayanti 2026: વર્ષો બાદ શનિ જયંતિ પર દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ સંયોગની શુભ અસર કેટલીક રાશિઓ પર પડશે. શનિ દેવની કૃપાથી આ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં પ્રમોશન મળી શકે છે અને પ્રગતિ થઈ શકે છે.
- 16 મેએ શનિ જયંતિ ઉજવવામાં આવશે
- શનિ જયંતિ પર બનશે દુર્લભ સંયોગ
- પાંચ રાશિના જાતકોને થશે મહાલાભ
Shani Jayanti 2026 Shubh Yog: આ વર્ષે 16 મેએ શનિ જયંતિ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસને શનિ અમાસ, શનૈશ્વરી અમાસના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ધાર્મિક માન્યતાઓ અનુસાર જેઠ મહિનાની અમાસની તિથિએ શનિ દેવનો જન્મ થયો હતો. તેથી દર વર્ષે આ દિવસે શનિ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે શનિ જયંતિ ખાસ છે, કારણ કે તે દિવસે દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. આ વર્ષે શનિ જયંતિ શનિવારના દિવસે છે, જેનાથી શનૈશ્વરી અમાસનો અત્યંત દુર્લભ સંયોગ બની રહ્યો છે. જ્યોતિષ અનુસાર શનિ જયંતિ પર બની રહેલો દુર્લભ સંયોગ પાંચ રાશિના જાતકો માટે શુભ અને લાભદાયક રહેશે. તો આવો જાણીએ તે ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જેના પર શનિદેવ મહેરબાન રહેશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિ પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને વેતનમાં વધારાનો યોગ બની રહ્યો છે. તો જે લોકો નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છે તેને સારી ઓફર મળી શકે છે. કરિયર સાથે જોડાયેલી દરેક સમસ્યાનું સમાધાન મળશે.
મિથુન રાશિ
શનિ જયંતિ પર મિથુન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ મળશે. વેપારીઓ માટે આ સંયોગ અત્યંત લાભદાયક રહેવાનો છે. આ રાશિના જાતકોના અટવાયેલા કામ જલ્દી પુરા થશે. નોકરી કરનાર લોકોને પ્રમોશન મળી શકે છે. આવકમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે શનિ દેવ મહેરબાન રહેશે. કરિયરમાં સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળશે. વિદેશથી નોકરીની ઓફર આવી શકે છે. શનિ જયંતિના દિવસ તુલા રાશિના જાતકો માટે લાભદાયક રહેશે. ઘર-પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે.
ધન રાશિ
નોકરીમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. વરિષ્ઠ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં નવી તક મળશે. શનિ દેવની કૃપાથી તમારા બગડેલા કામ થવા લાગશે. સ્વાસ્થ્ય અને આર્થિક સ્થિતિમાં પહેલાથી વધુ સુધાર જોવા મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ દેવ છે. તેવામાં આ રાશિના જાતકો માટે શનિ જયંતિ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. શનિ જયંતિ બાદ કુંભ રાશિના જાતકોના જીવનમાં ઘણા સારા અને સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. કરિયરમાં અપાર સફળતા મળશે. નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો તેમાં સફળતા મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
