/Shani Vakri 2026: આ 2 રાશિઓ માટે વરદાન સાબિત થશે શનિની વક્રી ચાલ, સાડાસાતીમાં મળશે મોટી રાહત

Shani Ki Ulti Chaal 2026/Shani Vakri 2026: શનિના વક્રી હોવાને સરળ ભાષામાં શનિની ઉલ્ટી ચાલ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શનિ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરે છે તો તેની અસર દરેક રાશિના જાતકો પર થાય છે. જ્યોતિષ અનુસાર 27 જુલાઈ 2026થી શનિ દેવ મીન રાશિમાં વક્રી ચાલમાં ગતિ કરશે. શનિની આ ચાલથી સાડાસાતીથી પરેશાન રાશિઓને મોટી રાહત મળશે. આ રાશિના અચ્છે દિન શરૂ થઈ જશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
જ્યોતિષ અનુસાર શનિની વક્રી ચાલ શનિની સાડાસાતીથી પીડિત 2 રાશિઓ માટે વરદાન સમાન રહેશે. આ રાશિઓ માટે 27 જુલાઈથી 11 ડિસેમ્બર સુધીનો સમય સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમને નોકરી અને બિઝનેસમાં લાભ પ્રાપ્ત કરવાના ઘણા અવસર મળશે.
શનિની વક્રી ચાલ આ 2 રાશિઓ માટે વરદાન
1. કુંભ રાશિ (Aquarius)
2. મીન રાશિ (Pisces)
શનિના વક્રી હોવા પર શું કરવું અને શું નહીં?
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક આસ્થા અને લોક માન્યતા પર આધારિત છે. તેનું કોઈ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ નથી. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)