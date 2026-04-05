Prev
Next
Shani Mangal Conjunction: મીન રાશિમાં બન્યો 'જ્વાળામુખી યોગ', આ 4 રાશિઓ માટે રેડ એલર્ટ

Shani Mangal Conjunction: 2 એપ્રિલે મીન રાશિમાં આ બંને ગ્રહોની યુતિ શરૂ થઈ ગઈ છે, જે 11 મે 2026 સુધી ચાલશે. જ્યોતિષીય ભાષામાં તેને વિસ્ફોટક કે જ્વાળામુખી યોગ કહેવામાં આવે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:50 PM IST
  • 11 મે સુધી ચાર રાશિઓ માટે મુશ્કેલ સમય
  • મંગળ અને શનિની યુતિ કરાવી શકે છે નુકસાન
  • ચાર રાશિના જાતકોને મળશે જબરદસ્ત લાભ

Trending Photos

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં મંગળ અને શનિની યુતિને ખુબ પ્રભાવશાળી અને સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે. 2 એપ્રિલે સાહસ અને ઉર્જાના કારક મંગળે મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે, જ્યાં કર્મફળ દાતા શનિ પહેલાથી બિરાજમાન છે. આ બંને મોટા ગ્રહો એક રાશિમાં આવવાથી વિસ્ફોટક યોગ બની રહ્યો છે, જે 11 મે 2026 સુધી રહેશે.

જ્યારે અગ્નિ તત્વનો ગ્રહ (મંગળ) અને વાયુ તત્વનો ગ્રહ (શનિ) ક સાથે આવે છે તો જીવનમાં અચાનક મોટા ફેરફાર જોવા મળે છે. આવો જાણીએ આગામી 38 દિવસ સુધી 12 રાશિઓ પર તેની શું અસર પડશે.

Add Zee News as a Preferred Source

આ 4 રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જશે
વૃષભ રાશિઃ તમારા માટે આ સમય આર્થિક લાભ લાવશે. રોકાણથી નફો થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી ધાક જામશે.

મિથુન રાશિઃ અટવાયેલા કામ પુર્ણ થશે. જો તમે નવી નોકરી શોધી રહ્યાં છો તો 11 મે પહેલા તમને મોટી ઓફર મળી શકે છે.

તુલા રાશિઃ કોર્ટ-કચેરીના મામલામાં સફળતા મળશે. શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધાર જોવા મળશે.

ધન રાશિઃ સુખ-સુવિધાઓમાં વધારો થશે. પૈતૃક સંપત્તિ સાથે જોડાયેલો કોઈ વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. વેપારમાં નવી ડીલ્સ મળશે.

આ જાતકોએ રહેવું પડશે સાવધાન
મેષ રાશિઃ ખર્ચમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે. વાહન ચલાવવા સમયે સાવચેતી રાખો. વાદ-વિવાદથી દૂર રહો.

સિંહ રાશિઃ સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કાર્યસ્થળ પર સહકર્મીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તેથી તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો.

કુંભ રાશિઃ માનસિક તણાવ વધી શકે છે. પૈસાની લેતીદેતીમાં સાવધાની રાખો, બાકી નુકસાન થઈ શકે છે. 

મીન રાશિઃ જોકે આ યુતિ તમારી રાશિમાં બની છે, તેથી તમારે સૌથી વધુ સંભાળીને રહેવું પડશે. ઉતાવળમાં કોઈ મોટો નિર્ણય ન લો.

બાકી રાશિઓ પર મિશ્રિત અસર
કર્ક, કન્યા, વૃશ્ચિક અને મકર રાશિના જાતકો માટે આ સમય સામાન્ય રહેશે. મહેનતનું ફળ મળશે, પરંતુ સફળતા માટે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે.

બચાવ માટે સરળ ઉપાય
જો તમને લાગી રહ્યું છે કે તમારા કામમાં મુશ્કેલી આવી રહી છે તો શનિવારે હનુમાન ચાલીનાના પાઠ કરો. સુંદરકાંડ વાંચો. કાળા લતનું દાન કરવું અને પક્ષીઓને દાણા નાખવાથી આ વિસ્ફોટક યોગનો ખરાબ પ્રભાવ ઘટાડવામાં મદદ મળશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Trending news