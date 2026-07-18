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શનિ-મંગળ-સૂર્યની કૃપાથી ખુલી જશે તિજોરીઓ! 4 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, સુખ-સમૃદ્ધિમાં આળોટશો

આ વખતે શ્રાવણ મહિનામાં શનિ, મંગળ અને સૂર્યનો મહાસંયોગ બની રહ્યો છે. જે કેટલીક રાશિઓ માટે ખુબ લાભદાયી રહી શકે છે. જાણો આ યાદીમાં તમારી રાશિ સામેલ છે કે નહીં. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:47 AM IST
શનિ-મંગળ-સૂર્યની કૃપાથી ખુલી જશે તિજોરીઓ! 4 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, સુખ-સમૃદ્ધિમાં આળોટશો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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શનિ-મંગળ-સૂર્યની કૃપાથી ખુલી જશે તિજોરીઓ! 4 રાશિઓ પર થશે પૈસાનો વરસાદ, સુખ-સમૃદ્ધિમા
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