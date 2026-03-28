ગુજરાતી ન્યૂઝSpiritualશનિ-મંગળની યુતિ હાહાકાર મચાવશે, આ રાશિઓની વધશે મુશ્કેલીઓ, જીવવું  ભારે થઈ પડશે!

શનિ-મંગળની યુતિ હાહાકાર મચાવશે, આ રાશિઓની વધશે મુશ્કેલીઓ, જીવવું  ભારે થઈ પડશે!

shani Mangal Yuti: મંગળ અને શનિ બે અલગ પ્રકૃતિના ગ્રહો છે. બે અલગ વિચારધારાવાળા ભેગા થાય તો શું થાય? ભડાકા થાય. આવું જ કઈક આ બે ગ્રહોનું છે. જાણો કઈ રાશિના જાતકોએ સાચવીને રહેવું પડશે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 28, 2026, 09:54 AM IST

શનિ-મંગળની યુતિ હાહાકાર મચાવશે, આ રાશિઓની વધશે મુશ્કેલીઓ, જીવવું  ભારે થઈ પડશે!

મંગળ હાલ શનિની કુંભ રાશિમાં છે. હવે મંગલનો યોગ શનિ સાથે થઈ રહ્યો છે. મંગળ 2 એપ્રિલના રોજ કુંભ રાશિમાંથી મીન રાશિમાં ગોચર કરશે. કુંભ રાશિમાં રહીને મંગળનો અનેક રાશિઓ પર વિપરીત પ્રભાવ હતો. પરંતુ હવે મીન રાશિમાં જ્યાં શનિ પહેલેથી બિરાજમાન છે, ત્યાં જવાથી શનિ સાથે યુતિ બનશે અને કેટલીક રાશિઓ પર પ્રભાવ વધશે. 2 એપ્રિલના મંગળ આ રાશિમાં જશે તેનાથી કેટલીક રાશિઓની મુશ્કેલીઓ વધશે. જેમાં શનિની સાડાસાતીવાળી રાશિઓ તો સામેલ હશે જ પરંતુ સાથે બીજી રાશિઓ ઉપર પણ અસર જોવા મળશે. 

શનિ અને મંગળની યુતિ કેમ વિનાશકારી
બે અલગ અલગ વિચારધારાવાળા જ્યારે એક સાથે ભેગા થાય તો વિવાદ અને સંઘર્ષ તો રહેશે. મંગળ ગ્રહ ખુબ વ્યક્તિગત છે અને શનિ આપણા કંટ્રોલ બહાર છે. જો શનિ અને મંગળ એક સાથે જોવા મળે તો અનેક ગ્રહો માટે પરેશાની ઊભી થાય છે. શનિ ન્યાના દેવતા, અનુશાસન, પ્રેક્ટિકલ, નિયમો અને સ્ટેબિલિટીમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે. જ્યારે મંગળ એનર્જી, ક્રોધ, ઈનોવેશન, એક્શન, આઝાદી, વિદ્રોહી, સાહસ દર્શાવે છે. હવે આ બે પ્રતિકવાળા ગ્રહો જ્યારે મીન રાશિમાં ભેગા થાય તો પરેશાનીઓનો દોર શરૂ થશે. બંને ગ્રહોમાં એક ચીજ કોમન છે અને તે છે આ બંને ગ્રહ ભય પેદા કરે છે. જેના કારણે મુશ્કેલીઓ ઊભી થાય છે. 

કઈ રાશિઓ પર પડશે અસર

સિંહ રાશિ
આ  રાશિવાળા માટે એપ્રિલ મહિનો થોડો પરેશાનીવાળો રહી શકે છે. થોડા સાચવીને રહેવું પડશે. એક પછી એક પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે. આથી કોશિશ કરો કે આર્થિક નિર્ણય કોઈને પૂછીને લો. લવલાઈફમાં પણ સમસ્યા થઈ શકે.

કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોએ હાલ બિઝનેસમાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર સાથે મતભેદ કે કામમાં અડચણો આવી શકે. આ ઉપરાંત માનસિક કે ફિઝિકલ હેલ્થ પર ધ્યાન આપવાનો સમય છે. 

મીન રાશિ
આ રાશિવાળા કન્ફ્યૂઝ રહેશે. કોઈ નિર્ણય લઈ શકશે નહીં અને તમે સાચું ખોટું પણ સમજી શકશો નહીં. પરિણામ આવવામાં વાર લાગે પરંતુ સકારાત્મક વિચાર રાખજો અને એલર્ટ રહેવું. 

શું ઉપાય કરવા
આ ગ્રહોના દુષ્પ્રભાવથી બચવા માટે ઓમ નમ: શિવાય, ઓમ નમો નારાયણાય નમ: વગેરે મંત્રોના જાપ કરવા જોઈએ. આ બંને ગ્રહોની યુતિ થાય ત્યારે પડકારો ઊભા થાય. કોઈ પણ સપોર્ટની રાહ જોયા વગર કામ કરવાની આદત પાડવી. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

