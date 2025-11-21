28 નવેમ્બરથી આ રાશિઓની પલટાશે કિસ્મત, 30 વર્ષ બાદ કર્મફળ દાતા શનિ થશે માર્ગી; આકસ્મિત ધનલાભનો યોગ!
Shani Margi 2025: ન્યાયના દેવતા શનિની મીન રાશિમાં સીધી ચાલ એટલે માર્ગી થવાથી કેટલીક રાશિઓના જાતકોને અટકેલા કાર્ય પૂરા થશે. આ સાથે જ કરિયર, બિઝનેસ, શિક્ષણ, ન્યાયિક બાબતો અને નાણાકીય બાબતોમાં પણ લાભ થઈ શકે છે.
Shani Margi 2025: કર્મફળ દાતા શનિને નવ ગ્રહોમાં સૌથી કઠોર હોવા છતાં ન્યાયીપ્રિય ગ્રહ માનવામાં આવે છે. શનિ તેમના સ્વભાવ અનુસાર દરેક જાતકોને તેના કર્મોના આધારે ફળ આપે છે. આ જ કારણ છે કે, શનિની ચાલમાં થનારો કોઈપણ પરિવર્તન પછી ભલે તે ગોચર હોય, વક્રી હોય કે માર્ગી થવું દેશ-દુનિયા અને માનવ જીવન પર ઊંડી અસર પડે છે. અઢી વર્ષ પછી શનિદેવ ગુરુની રાશિ મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ સંયોગ દુર્લભ અને ખૂબ જ પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. આ રાશિમાં શનિ જૂન 2027 સુધી ભ્રમણ કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન શનિની ચાલમાં સમયાંતરે પરિવર્તન થતું રહેશે, જેના કારણે વિવિધ રાશિના જાતકોના જીવનમાં મોટો ઉતાર-ચઢાવ આવશે.
જુલાઈમાં શનિ વક્રી અવસ્થામાં જશે અને લગભગ 138 દિવસ સુધી ઉલ્ટી ચાલથી મીન રાશિમાં જ ગોચર કરતો રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલીક રાશિના જાતકોને શનિના કારણે આત્મનિરીક્ષણ, ભૂતકાળના કર્મોની પરીક્ષા અને જીવનની દિશાને નવો આકાર આપવાની તક મળશે. હવે 28 નવેમ્બર 2025ના રોજ સવારે 9:20 વાગ્યે શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થશે. આનાથી કેટલીક રાશિઓના જાતકોના અટકેલા કાર્યને ગતિ મળશે અને કિસ્મત સાથ આપવાનું શરૂ કરશે.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો માટે શનિનું માર્ગી થવું અત્યંત શુભ પરિણામ આપનાર સાબિત થઈ શકે છે. શનિ દેવ તમારી રાશિના ત્રીજા ઘરમાં સીધી ચાલ ચાલશે, જેના પ્રભાવથી જીવનમાં ખુશી આવશે, અટકેલા કાર્યમાં પ્રગતિ અને ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ જોવા મળશે. શનિ દેવની પાંચમા, નવણા અને બારમા ભાવ પર દ્રષ્ટિ તમારા જીવનમાં ઘણા સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. આ સમય દરમિયાન તમે ટૂંકી યાત્રાઓ કરી શકો છો, જે ફાયદાકારક સાબિત થશે. કેટલાક જાતકોને વિદેશ યાત્રા અથવા વિદેશ સંબંધિત કામમાં પણ સફળતા મેળવી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથેના સંબંધો વધુ સૌહાર્દપૂર્ણ બનશે અને પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે.
નવેમ્બર પછી લાંબા સમયથી ચાલી આવતી પેટની સમસ્યાઓ પણ દૂર થવાની શક્યતા છે, જેનાથી સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં કરેલી મહેનત હવે રંગ લાવી શકે છે. પ્રયાસોમાં અપાર સફળતા મળવાના સંકેત છે. આ સમય વ્યવસાયિકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે.
મીન રાશિ
મીન રાશિની કુંડલીના લગ્ન ભાવમાં શનિ માર્ગી થશે. આ રાશિ હાલમાં શનિની સાડાસાતીના પ્રથમ તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં શનિના માર્ગી થવાથી કેટલાક ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર લાભ મળી શકે છે. શનિનું માર્ગી થયા બાદ કરિયરમાં અટકેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. ઓફર લેટર મળવાની શક્યતા વધશે અને સરકારી કે મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. માર્ગી શનિનો પ્રભાવ હવે આવકમાં સુધારો કરશે, આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરશે અને બચત વધારવાની તકો પૂરી પાડશે. શનિ માર્ગી થયા બાદ માનસિક ઉર્જા વધશે, આત્મવિશ્વાસ પાછો આવશે અને સંતુલન રોજિંદા જીવનમાં પાછું આવશે.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકોની કુંડળીમાં શનિ નવમા ભાવમાં બિરાજમાન છે અને આ ભાવમાં માર્ગી થશે. આ સાથે જ શનિની ત્રીજી દ્રષ્ટિ અગિયારમા ભાવમાં, સાતમી દ્રષ્ટિ ત્રીજા ભાવમાં અને દસમી દ્રષ્ટિ છઠ્ઠા ભાવમાં પડી રહી છે. હવે જ્યારે શનિ માર્ગી થશે અને લગ્નમાં સ્થિત ગુરુની દ્રષ્ટિ શનિ પર પડશે, ત્યારે ભાગ્યની કૃપા નોંધપાત્ર રીતે વધશે. ગુરુ ધર્મ, ભાગ્ય અને જ્ઞાનનો કારક છે, તેથી તેનો પ્રભાવ ફરી એકવાર કર્ક રાશિના જાતકોને પ્રગતિ, સ્થિરતા અને સફળતાનો માર્ગ બતાવશે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી ઢૈયા, પિશાચ યોગ અને વક્રી શનિને કારણે જીવનમાં જે અવરોધો, માનસિક તણાવ હતા, તે ધીમે ધીમે દૂર થવા લાગશે.
શનિની સીધી દ્રષ્ટિ રિયલ એસ્ટેટ, મિલકત, મકાન બાંધકામ, સ્થાપત્ય, ઓટોમોબાઈલ, પરિવહન, પર્યટન, વીમા અથવા માર્કેટિંગ સાથે સંકળાયેલા જાતકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ સાથે જ 7 ડિસેમ્બર સુધી પાંચમા ભાવમાં મંગળની સ્થિતિ ઊર્જા, આત્મવિશ્વાસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાને વધુ મજબૂત બનાવશે.
