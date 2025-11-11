Shani Margi 2025: નવેમ્બરના અંતમાં શનિ વક્રીમાંથી થશે માર્ગી, આ 3 રાશિઓની મુશ્કેલીઓ વધશે!
Shani Margi 2025: શનિદેવ હાલમાં મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં બિરાજમાન છે. જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર 28 નવેમ્બરના રોજ શનિ માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. શનિના માર્ગી થવાનો સૌથી વધુ પ્રભાવ તે રાશિઓ પર પડશે, જેમના પર સાડાસાતી અને ઢૈયા ચાલી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં કયા જાતકોને વિશેષ સાવચેત રહેવાની જરૂર છે? ચાલો જાણીએ.
Shani Margi 2025: પંચાગ અનુસાર, શનિદેવ હાલમાં વક્રી અવસ્થામાં બેઠા છે. પરંતુ 28 નવેમ્બર ના રોજ સવારે 9 વાગ્યેને 20 મિનિટે શનિ મીન રાશિમાં માર્ગી થવા જઈ રહ્યા છે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં શનિને સૌથી ધીમી ગતિએ ચાલનારો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શનિ રાશિ પરિવર્તન કરે છે અથવા કોઈ યોગ બનાવે છે, ત્યારે તેની અસર દેશ અને દુનિયા પર સંપૂર્ણપણે પડે છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં, કોઈપણ ગ્રહનું વક્રીમાંથી માર્ગી થવું સામાન્ય રીતે ખૂબ જ લાભદાયી માનવામાં આવે છે. ખરેખર, માર્ગી થવું એટલે સીધી ચાલ ચાલવી. જોકે, શનિનું માર્ગી થવું કેટલીક રાશિઓ માટે રાહતભર્યા દિવસો લઈને આવવાનું છે, તો કેટલીક રાશિઓ પર સાડાસાતીનો પ્રભાવ હોવાથી તેમને વિશેષ સાવધાની રાખવી પડશે. ચાલો જાણીએ તે રાશિઓ વિશે.
1. મેષ (Aries)
મેષ રાશિના જાતકો હાલમાં શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવ હેઠળ છે, જેમાં પ્રથમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. શનિના માર્ગી થયા પછી તમારા જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવનો દોર જોવા મળી શકે છે. આ સમયે કોઈપણ નિર્ણય વિચાર્યા વગર લેવો નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે. કાર્યક્ષેત્રમાં મહેનત અને જવાબદારીઓ વધશે. પારિવારિક જીવનમાં નાની-નાની બાબતોને લઈને તણાવ અથવા મતભેદની સ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે, તેથી સંયમ અને સમજદારીથી કામ લેવું જરૂરી રહેશે.
2. કુંભ (Aquarius)
કુંભ રાશિના જાતકો પણ આ સમયે શનિની સાડાસાતીના પ્રભાવમાં છે અને તેનો અંતિમ તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. આ સમયગાળામાં આર્થિક પડકારો અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત મુશ્કેલીઓ પરેશાન કરી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને તેમની મહેનત વધારવી પડશે, જ્યારે વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકોએ લેવડ-દેવડમાં વિશેષ સતર્કતા રાખવી જોઈએ. પરિવારમાં વડીલોના સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખવી આ સમયે ખૂબ જ જરૂરી રહેશે.
3. મીન (Pisces)
આ સમયે મીન રાશિમાં શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે. મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય થોડો કઠિન સાબિત થઈ શકે છે. શનિના માર્ગી થયા પછી માનસિક અશાંતિ અને આર્થિક દબાણ અનુભવાઈ શકે છે. ધન સંબંધિત પરેશાનીઓ અથવા દેવું વધવાની સંભાવના પણ રહેલી છે. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં બેદરકારી નુકસાનકારક રહી શકે છે, તેથી સાવધાની રાખો. પારિવારિક જીવનમાં ભ્રમ અથવા મતભેદની સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, જેને ધૈર્ય અને સંવાદથી સંભાળવું વધુ સારું રહેશે.
શનિ માર્ગીથી ઢૈયાવાળી આ રાશિઓ રહેશે પ્રભાવિત
28 નવેમ્બરના રોજ શનિના માર્ગી થવાથી સિંહ રાશિ અને વૃશ્ચિક રાશિના લોકો પર 2027 સુધી શનિની ઢૈયાનો પ્રભાવ રહેશે, જે વધુ ફળદાયી માનવામાં આવી રહ્યો નથી. જીવનમાં ઘણા મોટા ફેરફારો પણ આવી શકે છે.
