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Shani Margi 2026: વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં શનિદેવ આપશે મોટી ભેટ! 4 રાશિઓને મળશે ધન-સંપત્તિનો લાભ

Shani Margi 2026: 27 જુલાઈથી વક્રી અવસ્થામાં રહેલા શનિ દેવ 11 ડિસેમ્બરે માર્ગી થશે. છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી બની રહેલી માનસિક ચિંતાઓ અને સમસ્યાનો અંત થશે. શનિની સીધી ચાલથી ઘણા જાતકોને કરિયર, ધન અને સંપત્તિના મામલામાં જબરદસ્ત લાભ મળવાનો છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:55 AM IST
Shani Margi 2026: વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં શનિદેવ આપશે મોટી ભેટ! 4 રાશિઓને મળશે ધન-સંપત્તિનો લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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