/Shani Margi 2026: વર્ષ પૂરું થતાં પહેલાં શનિદેવ આપશે મોટી ભેટ! 4 રાશિઓને મળશે ધન-સંપત્તિનો લાભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં ન્યાયપ્રિય અને કર્મફળદાતા શનિ દેવને સૌથી ધીમી ગતિથી ચાલનાર ગ્રહ માનવામાં આવે છે. 27 જુલાઈ 2026થી પોતાની મિત્ર રાશિ (મીન) માં વક્રી ચાલ ચાલી રહેલા શનિ દેવ આખરે 11 ડિસેમ્બર 2026ના વક્રી થશે. જ્યારે શનિ વક્રી થાય છે કો કામમાં વિઘ્નો, મુશ્કેલી અને જૂના કર્મોનો હિસાબ-કિતાબ જોવા મળે છે. પરંતુ 11 ડિસેમ્બરે જ્યારે શનિ માર્ગી થશે, તો ઘણા મહિનાથી ચાલી રહેલી મુશ્કેલીનો અંત આવશે. શનિની સીધી ચાલ 4 રાશિના જાતકો માટે મોટું પરિવર્તન લાવશે. જાણો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે.
વૃષભ રાશિઃ
શુભ પ્રભાવઃ શનિદેવ તમારી રાશિના અગિયાર (આવક તથા લાભ) ભાવમાં માર્ગી થશે.
મળશે આ ફાયદોઃ આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે અને જૂના રોકાણથી મોટું રિટર્ન મળશે. જે કામ છેલ્લા ઘણા મહિનાથી અટવાયેલા છે, તે અચાનક પૂરા થવા લાગશે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે પ્રમોશન અને પગાર વધારાનો માર્ગ ખુલશે. વેપાર કરતા જાતકોને મોટી ડીલ મળી શકે છે.
મિથુન રાશિ
શુભ પ્રભાવઃ તમારી રાશિથી દશમ (કર્મ તથા કરિયર) ભાવમાં શનિ દેવની સીધી ચાલ શરૂ થશે.
મળશે આ ફાયદોઃ કાર્યક્ષેત્રમાં આવી રહેલા પડકાર ખતમ થશે અને તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. સીનિયર્સ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે કોઈ નવી નોકરી કે વેપારના વિસ્તારની યોજના બનાવી રહ્યાં છો તો 11 ડિસેમ્બર બાદનો આ સમય અનુકૂળ રહેશે.
મકર રાશિ
શુભ પ્રભાવઃ શનિ તમારી રાશિના સ્વામી છે અને તે તમારા ત્રીજા (પરાક્રમ તથા સાહસ) ભાવમાં માર્ગી થશે.
મળશે આ ફાયદોઃ તમારા આત્મવિશ્વાસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. નાના ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ મળશે અને વ્યાવસાયિક યાત્રા અત્યંત લાભદાયક સાબિત થશે. કોર્ટ-કચેરીના કામ સાથે જોડાયેલા મામલા તમારા પક્ષમાં આવવાની સંભાવના છે.
કુંભ રાશિ
શુભ પ્રભાવઃ શનિ તમારી રાશિના સ્વામી પણ છે અને તમારા બીજા (ધન તથા કુટુંબ) ભાવમાં માર્ગી થશે.
મળશે આ ફાયદોઃ આર્થિક મુશ્કેલીથી રાહત મળશે અને ફસાયેલા પૈસા પરત મળશે. પારિવારિક વિવાદનો ઉકેલ આવશે અને ઘરમાં શાંતિનો માહોલ બનશે. તમારી કડવી વાણીને કારણે જે સંબંધ બગડી રહ્યાં હતા, તે ફરી સામાન્ય અને મધુર થવા લાગશે.
શનિ દેવની કૃપા મેળવવાના સરળ ઉપાય
- શનિવારના દિવસે સાંજે પીપળાના ઝાડ નીચે સરસવના તેલનો દીવો પ્રગટાવો.
- કોઈ જરૂરિયાતમંદ કે ગરીબ વ્યક્તિને કાળા તલ, સરસવનું તેલ, કાળા કપડા કે જૂતા-ચપ્પલનું દાન કરો.
- શનિવારના દિવસે હનુમાન ચાલીસા કે સુંદરકાંડના પાઠ કરવાથી શનિ સાથે જોડાયેલા દોષ અને કષ્ટ સમાપ્ત થાય છે.