138 દિવસ બાદ શનિ થશે માર્ગી, 3 રાશિવાળાના ભાગ્યના દરવાજા ઉઘડી જશે, ચારેકોરથી ફાયદો જ ફાયદો!
Shani Margi 2025: નવેમ્બરના અંતમાં શનિ માર્ગી થશે. શનિની આ બદલતી ચાલનો પ્રભાવ દરેક વ્યક્તિના જીવન પર પડશે. શનિના માર્ગી થવાથી કઈ કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિને દંડાધિકારી અને ન્યાયના દેવતા ગણવામાં આવે છે. એવું કહેવાય છે કે દરેક વ્યક્તિને તેના કર્મોના હિસાબ પ્રમાણે ફળ આપે છે. તમામ ગ્રહોમાં શનિનું રાશિ પરિવર્તન અને ગોચર ખુબ જ મહત્વપૂર્ણ ગણાય છે. હાલમાં શનિદેવ મીન રાશિમાં વક્રી અવસ્થામાં બેઠેલા છે. જૂન 2027 સુધી મીન રાશિમાં રહેશે. પરંતુ જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 138 દિવસની વક્રી ચાલ બાદ શનિ 28 નવેમ્બરે મીન રાશિમાં માર્ગી થશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિનું માર્ગી થવું ખુબ જ લાભકારી ગણાય છે. શનિ માર્ગીનો અર્થ એ થાય છે કે જ્યારે શનિ ઉલ્ટી ચાલ ચલવાનું છોડીને સીધી ચાલ ચલવાનું શરૂ કરે. આ સાથે જ તેમના માર્ગી થતા જીવનમાં પ્રગતિ અને સ્થિરતા પણ આવે છે. નવેમ્બરમાં શનિની માર્ગી ચાલથી કોને કોને ફાયદો થઈ શકે તે ખાસ જાણો.
મેષ રાશિ
શનિના માર્ગી થવાથી મેષ રાશિના જાતકોની મહેનત હવે રંગ લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામો ધીરે ધીરે પૂરા થવા લાગશે. કરિયરમાં નવી તકો સામે આવશે. પદોન્નતિ કે નવી જવાબદારીઓ મળવાની શક્યતા વધશે. આર્થિક મામલાઓમાં સ્થિરતા આવશે અને જૂના રોકાણ લાભ કરાવશે. ઘર પરિવારમાં સહયોગ અને શાંતિ જળવાશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે અને માનસિક સંતુલન મજબૂત થશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે આ સમય આર્થિક મજબૂતી અને સ્થિરતા લાવનારો છે. જૂના રોકાણ અને યોજનાથી લાભ થશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં લાભની તકો સામે આવશે. સ્વાસ્થ્ય સામાન્ય રહેશે અને જીવનસાથી સાથે સંબંધ મધુર રહેશે. પરિવાર અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલી યોજનાઓમાં સફળતાનો માર્ગ ખુલી શકે છે.
મીન રાશિ
મિથુન રાશિના લોકોની કરિયર અને અભ્યાસમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. લાંબા સમયથી અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ સફળ થશે. સહકર્મીઓ અને મિત્રો સાથે સંબંધ સારા રહેશે. પરિવારનો સહયોગ અને માનસિક શાંતિ પણ જળવાશે. આર્થિક સ્થિતિ સુધરશે અને રોકાણ લાભકારી સાબિત થશે. નવી તકોને પગલે જીવનમાં સ્થિરતા અને સંતુલન આવશે.
