શનિના મહાગોચરથી થશે વર્ષની શરૂઆત, જાન્યુઆરી 2026થી આ 3 રાશિવાળાના ઘરમાં પૈસાના ઢગલે ઢગલા!

ન્યાયના દેવતા શનિદેવ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં જ એક ધમાકેદાર ગોચર કરવા જઈ રહ્યા છે. શનિનું આ ગોચર 3 રાશિના જાતકો માટે બંપર લાભ લાવશે અને તેમની જિંદગીમાં મહત્વના ફેરફાર લાવી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 04, 2025, 10:02 AM IST

વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં જ શનિ મહત્વપૂર્ણ ગોચર કરશે. જાન્યુઆરી 2026માં શનિ નક્ષત્ર બદલશે. શનિ 20 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. ઉત્તરા ભાદ્રપદ નક્ષત્રના સ્વામી શનિ પોતે છે અને શનિનું પોતાના જ ઘરમાં પ્રવેશવું એ મહત્વના ફેરફાર લાવી શકે છે. ત્યારબાદ શનિ 17મી મેના રોજ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ બધા વચ્ચે ઉત્તરા  ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પદ ગોચર કરતા રહેશે. શનિનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં રહેવું એ 3 રાશિવાળા માટે ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિનું ઉત્તરાભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં પ્રવેશ ખુબ મોટો લાભ કરાવશે. કોઈ જૂની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે. કામોમાં આવતી બાધાઓ દૂર થશે અને તમે ઝડપથી પ્રગતિ કરશો. તમારી યોજનાઓ સફળ થશે. આવકમાં વધારો થશે. અનેક સ્ત્રોતોથી પૈસા આવશે. કરિયર માટે સમય શાનદાર રહેશે. પરિવાર સાથે પણ યાદગાર પળો વિતાવશો. નવી નોકરીની શોધ પૂરી થશે. બોસ તરફથી પ્રશંસા મળશે. જે લોકો પરીક્ષા-ઈન્ટરવ્યુની તૈયારી કરતા હતા તેમને સફળતા મળવાના યોગ છે. 

મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકોને નવું વર્ષ અને શનિનું નક્ષત્ર ગોચર ઘણું બધુ આપશે. નોકરીયાતોને પ્રમોશન કે નવી જવાબદારી મળી શકે છે. આવકમાં પણ વધારો થશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણમાં ખુબ મહેનત કરશો અને તેનું ફળ પણ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધ રહેશે. કૌટુંબિક જીવનમાં પણ ખુશહાલી આવશે. 

મીન રાશિ
શનિ મીન રાશિમાં જ છે અને વર્ષ 2026માં પણ આ જ રાશિમાં રહેશે. આ દરમિયાન શનિ પોતાના જ નક્ષત્ર ઉત્તરાભાદ્રપદમાં ગોચર કરશે જે મીન રાશિ માટે શુભ રહેશે. નોકરી કરનારાઓ માટે શુભ સમય છે. કરિયરમાં પડકારો આવશે પરંતુ તમે તેને પાર પાડશો. લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ વધશે. વેપારમાં સફળતા મળશે. વિદેશ જવાની તક મળી શકે છે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

