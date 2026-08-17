/Shani Nakshatra: 72 કલાક બાદ ચમકશે 4 રાશિના સિતારા, શનિ ગોચરથી થશે બમ્પર લાભ

જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શનિ દેવને ન્યાયના દેવતા અને કર્મફળદાતા માનવામાં આવ્યા છે. શનિની ચાલમાં ફેરફારને ખુબ મહત્વ આપવામાં આવે છે. પંચાંગ અનુસાર 20 ઓગસ્ટ, 2026 ગુરૂવારે શનિ દેવ એક મોટા નક્ષત્ર પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યાં છે. આ દિવસે શનિ બુધના રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. શનિનું આ નક્ષત્ર ગોચર 9 ઓક્ટોબર સુધી પ્રભાવી રહેશે. ગ્રહોની આ મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિને કારણે આગામી કેટલાક મહિના 4 રાશિઓ માટે અત્યંત લાભદાયક રહેશે.
પંડિતો અને જ્યોતિષ નિષ્ણાંતો અનુસાર શનિના આ ગોચરથી જે જાતકોનું ભાગ્ય ચમકવાનું છે, તે નીચે પ્રમાણે છે.
1. વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે શનિનું આ ગોચર અત્યંત શુભ રહેવાનું છે. તમારા અટવાયેલા કાર્યો ગતિ પકડશે. કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓનો સહયોગ મળશે, જેનાથી તમારૂ માન-સન્માન વધશે. આર્થિક દ્રષ્ટિએ આ સમયે લાભદાયક રહેવાનો છે, સાથે પરિવારની સાથે સુખદ સમય પસાર કરવાની તક મળશે.
2. કર્ક રાશિ
શનિ દેવના આ નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કર્ક રાશિના જાતકોના આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. જો તમે કોઈ નવા વેપારની શરૂઆત કરવા ઈચ્છો છો તો આ સમય અનુકૂળ છે. રોકાણથી લાભ થવાની સંભાવના છે. લગ્ન જીવનમાં મધુરતા આવશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા વિવાદનો અંત આવી શકે છે.
3. કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિના જાતકો માટે આ સમ કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી ઊંચાઈઓ લાવી શકે છે. નોકરી કરનાર જાતકો માટે પ્રમોશનનો યોગ બની રહ્યો છે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. તમે જે પણ નવું કાર્ય શરૂ કરશો, તેમાં સફળતાનો પ્રબળ યોગ છે. સ્વાસ્થ્ય પણ સારૂ રહેશે.
4. મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકો પર શનિ દેવની વિશેષ કૃપા રહેવાની છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત સામે આવશે. વેપારમાં લાભ થશે. જૂના દેવામાંથી મુક્તિ મળી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય સ્પર્ધામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે.
શનિને પ્રસન્ન કરવાના ઉપાય
શનિના આ ગોચર દરમિયાન શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરવા માટે દરેક શનિવારે શનિ દેવની ઉપાસના કરો. ગરીબ-જરૂરિયાતમંદને મદદ કરવી અને શનિ ચાલીસાના પાઠ કરવા અત્યંત લાભકારી માનવામાં આવે છે.