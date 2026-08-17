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Shani Nakshatra: 72 કલાક બાદ ચમકશે 4 રાશિના સિતારા, શનિ ગોચરથી થશે બમ્પર લાભ

Shani Nakshatra: શનિનું આ નક્ષત્ર ગોચર 9 ઓક્ટોબર સુધી પ્રભાવી રહેશે. ગ્રહોની આ મહત્વપૂર્ણ સ્થિતિને કારણે આગામી કેટલાક મહિના 4 રાશિના જાતકો માટે અત્યંત લાભદાયક રહેવાના છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 17, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:26 PM IST
Shani Nakshatra: 72 કલાક બાદ ચમકશે 4 રાશિના સિતારા, શનિ ગોચરથી થશે બમ્પર લાભ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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