/4 દિવસ બાદ શનિનું ગોચર, આ રાશિવાળાને બગાસું ખાતા પતાસું મળશે, અણધાર્યો ધનલાભ તિજોરીઓ ભરી દેશે!

Shani Nakshatra Parivartan 2026: શનિદેવનું ગોચર દરેક રાશિના જાતકો પર પ્રભાવ પાડતું હોય છે. કેટલીક રાશિઓ પર તેનો સારો પ્રભાવ તો કોઈએ પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે. શનિનું રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કોને ફાયદો કરાવશે તે ખાસ જાણો.
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ શનિ ધીમી ગતિથી ગોચર કરતો ગ્રહ છે. શનિદેવે 2025માં રાશિ પરિવર્તન કર્યું હતુ અને હવે 2027માં રાશિ બદલશે. પરંતુ આ દરમિયાન શનિદેવ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરતા રહે છે. શનિ જ્યારે એક નક્ષત્રથી બીજા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે તો તેનો ગાઢ પ્રભાવ તમામ રાશિઓ પર પડે છે. હાલમાં શનિ ઉત્તર ભાદ્રપદ નક્ષત્રમાં ગોચર કરે છે. જલદી શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ નક્ષત્રના સ્વામી બુધ છે અને તે મીન રાશિ હેઠળ આવે છે.
હિન્દુ પંચાંગ મુજબ 17મી મેના રોજ બપોરે 3:49 મિનિટ પર શનિ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. શનિ અને બુધ વચ્ચે મિત્રતાનો ભાવ છે. આથી આ ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. શનિના આ નક્ષત્ર ગોચરથી કોને કોને લાભ થઈ શકે છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકોને શનિના આ નક્ષત્ર ગોચરથી લાભ થઈ શકે છે. અટવાયેલા પૈસા ધડાધડ મળી શકે છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલી શકે છે. વેપારમાં વિસ્તારના યોગ છે. જો તમે રોકાણ કરવાનું વિચારતા હોવ તો આ સમય ઉત્તમ છે. સમાજમાં તમારું માન સન્માન વધશે અને પ્રભાવશાળી લોકો સાથે સંપર્ક થશે.
મિથુન રાશિ
રેવતીના સ્વામી બુધ પોતે મિથુન રાશિના પણ સ્વામી છે. આથી શનિનું અહીં હોવું એ તમારા માટે ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે. નોકરીમાં પ્રમોશન કે મનગમતું ટ્રાન્સફર મળી શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા સટીક રહેશે જેનાથી મુશ્કેલ સમસ્યાઓનું સોલ્યુશન નીકળશે. જે લોકો વિદેશ જવા કે ત્યાં કામ કરવાના સપના જુએ છે તેમની ઈચ્છા પૂરી થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા રાશિવાળા માટે આ સમય સુખ સુવિધામાં વધારો કરનારો રહેશે. બિઝનેસ ભાગીદારીમાં લાભ થશે. જીવનસાથી સાથે સંબંધોમાં મધુરતા આવશે. જો કોઈ કોર્ટ કચેરીનો કેસ ચાલતો હશે તો નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવવાની સંભાવના છે. તમારી મહેનતનું તમને પૂરેપૂરું ફળ મળશે. જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે.
વૃશ્ચિક રાશિ
શનિનું આ નક્ષત્ર ગોચર તમારા માટે રાહત લઈને આવી શકે છે. શિક્ષણ અને સંતાન તરફથી શુભ સમાચાર મળી શકે છે. તમારો ઝુકાવ ધાર્મિક કાર્યો અને ધ્યાન તરફ વધશે, જેનાથી માનસિક શાંતિ મળશે. લાંબા સમયથી ચાલતી બીમારીઓ કે તણાવથી મુક્તિ મળી શકે છે.
કુંભ રાશિ
શનિ કુંભ રાશિના પણ સ્વામી છે. આથી રેવતી નક્ષત્રમાં તેમનું ગોચર તમારા માટે પાયો મજબૂત કરનારું રહેશે. ધન ભેગુ કરવામાં સફળ રહેશો. બેંક બેલેન્સ વધશે. વાણીનો પ્રભાવ રહેશે. તમારી વાતોની ખાસ અસર લોકો પર જોવા મળશે. જેનાથી માર્કેટિંગ અને સેલ્સ સંલગ્ન લોકોને મોટો લાભ થશે.
ગોચરના પ્રભાવને વધારવાનો ઉપાય
જો તમારી રાશિ આ યાદીમાં ન હોય અને તમે આ ગોચરથી લાભ ઉઠાવવા માંગતા હોવ તો કેટલાક સરળ ઉપાય કરી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)