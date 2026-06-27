/સાવધાન...શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ 4 રાશિવાળા પર ખુબ ભારે, તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ!

શનિનું ગોચર જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સૌથી પ્રભાવશાળી ગોચરમાં ગણાય છે. શનિ દેેવે 2025માં મીન રાશિમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને હવે 2027માં રાશિ પરિવર્તન કરશે . પરંતુ તે પહેલા નક્ષત્ર પરિવર્તન અને ચાલમાં બીજા ફેરફાર થતા હોય છે. જેની અસર પણ રાશિઓ પર પડતી હોય છે. 2 જુલાઈના રોજ શનિદેવ સવારે 8.22 કલાકે રેવતી નક્ષત્રના બીજા પદમાં પ્રવેશ કરશે. ગ્રહોની આ બદલાતી ચાલ આમ તો તમામ રાશિઓ પર અસર પાડે છે પરંતુ જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ ચાર રાશિઓ એવી છે જેમણે આ સમય દરમિયાન સાવધાની રાખવાની ખાસ જરૂરી છે. જાણો આ યાદીમાં તમારી રાશિ સામેલ છે કે નહીં.
મેષ રાશિએ આર્થિક મોરચે સંભાળીને રહેવું
સિંહ રાશિને કાર્યસ્થળે દબાણ વધી શકે
વૃશ્ચિક રાશિવાળાને પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ જીવનમાં પડકાર આવે
કુંભ રાશિના જાતકોના ખર્ચા વધે
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)