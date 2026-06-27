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સાવધાન...શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ 4 રાશિવાળા પર ખુબ ભારે, તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ!

Shani Nakshatra Gochar: જ્યોતિષ શાસ્ત્ર પ્રમાણે પ્રભાવશાળી ગ્રહોમાં શનિનો પણ સમાવેશ થાય છે. શનિદેવનું ગોચર ખુબ ધીમી ગતિથી થતું હોય છે. તેમના નક્ષત્ર ગોચર અને ચાલમાં ફેરફારની રાશિઓ પર અસર પડે છે. ત્યારે આગામી 2 જુલાઈના રોજ શનિદેવ પોતાની ચાલમાં મોટો ફેરફાર કરશે જેની કેટલીક રાશિઓ પર અસર ભારે રહી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 04:21 PM IST
સાવધાન...શનિનું નક્ષત્ર પદ ગોચર આ 4 રાશિવાળા પર ખુબ ભારે, તોળાઈ રહ્યું છે મોટું સંકટ!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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