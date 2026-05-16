/Shani Nakshtra Gochar 2026: આવતીકાલથી શનિની ચાલમાં મહાપરિવર્તન, આ 4 રાશિઓને થશે મોટો ધનલાભ, નોકરી-વેપારમાં મળશે સફળતા

Shani Nakshtra Gochar 2026: શનિ જયંતીના બીજા દિવસે એટલે કે 17 મેએ શનિ દેવ રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ અનુસાર શનિનું આ નક્ષત્ર ગોચર ચાર રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. આવો જાણીએ આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે.
Shani Nakshtra Gochar 2026: શનિ 17 મેએ બપોરે 3 કલાક 49 મિનિટ પર રેવતી નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં 9 ઓક્ટોબર સુધી બિરાજમાન રહેશે. શનિનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણા જાતકોને કરિયરમાં ખુબ લાભ અપાવશે. આ રાશિઓનું કરિયર આ દરમિયાન સાતમાં આસમાને પહોંચી શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં બમ્પર લાભ મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો જાણીએ શનિના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય ચમકી જવાનું છે.
મેષ રાશિ (Aries)
મેષ રાશિના જાતકોને કરિયરમાં સુવર્ણ તક પ્રાપ્ત થશે.
જો તમે લાંબા સમયથી નોકરી બદલવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો 17 મે બાદ તમને આકર્ષક ઓફર મળી શકે છે.
કાર્યસ્થળ પર તમારૂ પરફોર્મંસ શાનદાર રહેશે.
મોટું ઈન્ક્રીમેન્ટ કે પ્રમોશન મળવાનો યોગ બની રહ્યો છે.
વિદેશમાં નોકરી પ્રાપ્ત કરવાનું સપનું પુરૂ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ (Gemini)
મિથુન રાશિના જાતકોના અટવાયેલા કામ ઝડપથી પુરા થવા લાગશે.
નોકરી કરનાર જાતકોને કાર્યસ્થળ પર મોટી જવાબદારી મળી શકે છે.
પૈતૃક સંપત્તિથી સારો લાભ મળી શકે છે.
જો તમે ખુદનું કામ કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો તો આ કામમાં મોટી સફળતા મળશે.
કોઈ ફાયદાકારક ડીલ હાથમાં આવી શકે છે.
અટવાયેલા કામ પુરા થવાનો યોગ બની રહ્યો છે.
સિંહ રાશિ (Leo)
સિંહ રાશિના જાતકો માટે શનિનું ગોચર લાભકારી રહેશે.
આર્થિક સ્થિતિ પહેલાથી મજબૂત થશે.
જે કામમાં હાથ નાખશો તેમાં તમને સફળતા મળશે.
નવી નોકરી મળવાનો યોગ બનશે.
વાહન કે મકાન સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.
જૂના રોકાણથી બમ્પર લાભ થવાની આશા છે.
ધન રાશિ (Sagittarius)
ધન રાશિના જાતકોની આર્થિક સ્થિતિમાં સુધાર થશે.
નોકરીમાં મોટી સફળતા પ્રાપ્ત થવાનો યોગ છે.
અચાનક ધન પ્રાપ્તિનો યોગ બનશે.
બોસની સાથે કામથી ખુશ રહેશો.
આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે.
અટવાયેલા પૈસા પરત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ધાર્મિક આસ્થા અને લોક માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)